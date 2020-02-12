Коби Брайанта похоронили на закрытой церемонии

Источник материала: Tut.by

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант и его дочь Джанна, погибшие в авиакатастрофе в конце января, были похоронены 7 февраля. Об этом сообщает The Los Angeles Times со ссылкой на свидетельства о смерти.



Reuters

Похороны состоялись в Мемориальном парке Pacific View в Корона-дель-Мар (штат Калифорния). Церемония прошла в закрытом режиме.

По информации The Los Angeles Times, открытая церемония прощания с Брайантом и его дочерью состоится 24 февраля на арене «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесе. Дата церемонии совпадает с игровым номером Брайанта.

41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джанна и еще шесть человек разбились на вертолете 26 января недалеко от Лос-Анджелеса. В ночь на 29 января тела погибших были извлечены из-под обломков.