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В Беларуси в 2019 году суды вынесли 114 оправдательных приговоров

12.02.2020 16:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси в 2019 году суды вынесли 114 оправдательных приговоров
Фото из открытых источников

Верховный суд проанализировал статистические данные за 2019 год. По информации TUT.by, в прошлом году суды вынесли 114 оправдательных приговоров. Это почти 0,3% всех обвинительных приговоров в стране. В 2018 году оправдали 80 человек, в 2017-м – 36.

В Беларуси в 2019 году суды вынесли 114 оправдательных приговоров Кто возместит ущерб гражданину в случае его оправдания по суду?

Больше всего оправдательных приговоров в 2019 году было оглашено по преступлениям против жизни и здоровья человека – 36. Из них один человек был оправдан по обвинению в убийстве. Кроме того, в отношении более 2,3 тыс. человек дела были прекращены. Например, 706 дел было закрыто, потому что стороны смогли помириться.

В целом в 2019 году было меньше осужденных лиц – 38726. По сравнению с 2018 годом их число уменьшилось на 4,6%.

 
 
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Это 0,3% всех обвинительных приговоров в стране.
 
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