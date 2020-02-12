В Беларуси в 2019 году суды вынесли 114 оправдательных приговоров

Верховный суд проанализировал статистические данные за 2019 год. По информации TUT.by , в прошлом году суды вынесли 114 оправдательных приговоров. Это почти 0,3% всех обвинительных приговоров в стране. В 2018 году оправдали 80 человек, в 2017-м – 36.

Больше всего оправдательных приговоров в 2019 году было оглашено по преступлениям против жизни и здоровья человека – 36. Из них один человек был оправдан по обвинению в убийстве. Кроме того, в отношении более 2,3 тыс. человек дела были прекращены. Например, 706 дел было закрыто, потому что стороны смогли помириться.

В целом в 2019 году было меньше осужденных лиц – 38726. По сравнению с 2018 годом их число уменьшилось на 4,6%.