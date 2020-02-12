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В Беларуси в 2019 году суды вынесли 114 оправдательных приговоров
12.02.2020 16:13 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Верховный суд проанализировал статистические данные за 2019 год. По информации
Больше всего оправдательных приговоров в 2019 году было оглашено по преступлениям против жизни и здоровья человека – 36. Из них один человек был оправдан по обвинению в убийстве. Кроме того, в отношении более 2,3 тыс. человек дела были прекращены. Например, 706 дел было закрыто, потому что стороны смогли помириться.
В целом в 2019 году было меньше осужденных лиц – 38726. По сравнению с 2018 годом их число уменьшилось на 4,6%.
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Это 0,3% всех обвинительных приговоров в стране.
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