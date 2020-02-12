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Когда в Минске проезд можно будет оплатить с мобильного телефона?
Источник материала: СТВ
Гость программы
Сегодня поездку в общественном транспорте Минска можно оплатить с мобильного телефона. Но только на одном маршруте.
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Гость программы «Большой город» – заместитель генерального директора ГП «Минсктранс» Елена Романова. Сегодня поездку в общественном транспорте Минска можно...
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