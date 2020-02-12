Какие селебрити – такие и фанаты. Появилось приложение с ботами, которые накручивают лайки

Источник материала: KYKY

Американский разработчик Билли Часен создал приложение Botnet, которое позволяет узнать, каково это – быть знаменитостью с миллионами подписчиков в соцсетях. Только единственный живой человек здесь – это вы, а все остальные – тысячи ботов, и все они буквально одержимы вами.

Идея продукта пришла Часену вполне органично: в начале своего пути он подумал, что ботов можно использовать и для чего-то хорошего. Теперь готовое приложение есть в доступе : но только для iOS и только на английском языке.

Первым делом в Botnet нужно зарегистрироваться – указать свои имя и фамилию, а также загрузить фотографию. А уже после регистрации можно публиковать любые посты и наблюдать за бесконечным потоком комментариев и лайков от фанатов. TJ проверил , как работает алгоритм, и узнал, что примерно за 20 минут копятся около 450 тысяч лайков. После этого боты прекращают активность и реагируют только на новые посты.

Но рассчитывать на абсолютную сознательность ботов не приходится: их ответы бывают неуместными, но как минимум забавными – боты стараются. Например, под постом в виде фотографии они пытаются угадать, что изображено на снимке (не всегда удачно). А под текстом о недавнем расставании с партнерам – «поддерживают» и дают советы о том, как наладить отношения.

Botnet – бесплатная штука, но предлагает внутренние покупки. За один доллар можно включить ботов-троллей, увеличить количество лайков и комментариев в два раза или добавить ботов c «папскими шутками» (dad jokes).