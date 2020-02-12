ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какие селебрити – такие и фанаты. Появилось приложение с ботами, которые накручивают лайки

12.02.2020 16:00 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Американский разработчик Билли Часен создал приложение Botnet, которое позволяет узнать, каково это – быть знаменитостью с миллионами подписчиков в соцсетях. Только единственный живой человек здесь – это вы, а все остальные – тысячи ботов, и все они буквально одержимы вами.

Идея продукта пришла Часену вполне органично: в начале своего пути он подумал, что ботов можно использовать и для чего-то хорошего. Теперь готовое приложение есть в доступе: но только для iOS и только на английском языке.

Первым делом в Botnet нужно зарегистрироваться – указать свои имя и фамилию, а также загрузить фотографию. А уже после регистрации можно публиковать любые посты и наблюдать за бесконечным потоком комментариев и лайков от фанатов. TJ проверил, как работает алгоритм, и узнал, что примерно за 20 минут копятся около 450 тысяч лайков. После этого боты прекращают активность и реагируют только на новые посты.

Но рассчитывать на абсолютную сознательность ботов не приходится: их ответы бывают неуместными, но как минимум забавными – боты стараются. Например, под постом в виде фотографии они пытаются угадать, что изображено на снимке (не всегда удачно). А под текстом о недавнем расставании с партнерам – «поддерживают» и дают советы о том, как наладить отношения. 

Botnet – бесплатная штука, но предлагает внутренние покупки. За один доллар можно включить ботов-троллей, увеличить количество лайков и комментариев в два раза или добавить ботов c «папскими шутками» (dad jokes).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский разработчик Билли Часен создал приложение Botnet, которое позволяет узнать, каково это – быть знаменитостью с миллионами подписчиков в соцсетях. Только...
 
Новости дня
Новости разные
 
Появится ли возможность у минчан оплатить проезд в общественном транспорте через QR-код?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика