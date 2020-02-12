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Появится ли возможность у минчан оплатить проезд в общественном транспорте через QR-код?
Источник материала: СТВ
Гость программы
В Беларуси внедряется новшество – оплата билета на проезд в общественном транспорте через QR-код. Такой эксперимент проводят в Бресте.
Елена Романова, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:
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Гость программы «Большой город» – заместитель генерального директора ГП «Минсктранс» – Елена Романова. В Беларуси внедряется новшество – оплата билета на...
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