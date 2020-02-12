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Появится ли возможность у минчан оплатить проезд в общественном транспорте через QR-код?

12.02.2020 15:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Гость программы «Большой город» заместитель генерального директора ГП «Минсктранс» – Елена Романова.

Появится ли возможность у минчан оплатить проезд в общественном транспорте через QR-код?

В Беларуси внедряется новшество – оплата билета на проезд в общественном транспорте через QR-код. Такой эксперимент проводят в Бресте.

Елена Романова, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:
Ездили в командировку в Брест. Общались с коллегами. Но между нашими городами есть разница – сегодня в Минске существует система АСОП, а в Бресте ее нет. Поэтому к нам приходят компании-разработчики, мы предлагаем всем ознакомиться с нашими техническими требованиями. И в случае, если их системы будут соответствовать нашей системе, чтобы интегрировать ее правильно, чтобы сохранить целостность нашей системы. Пока предложений, которые соответствуют нашему ТЗ, не поступало.

Люди в материале: Елена Романова
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Гость программы «Большой город» – заместитель генерального директора ГП «Минсктранс» – Елена Романова. В Беларуси внедряется новшество – оплата билета на...
 
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