|
В некоторых магазинах Витебска завышали цену на сахар и гречку
Источник материала: Tut.by
В некоторых магазинах в Витебске «накручивали» цены на сахар и гречку,
С 1 октября 2019 года в Беларуси
Однако в одном из витебских магазинов контролеры обнаружили сахар с торговой надбавкой в 20%. Вместо 1,54 рубля он стоил 1,61 рубля.
Еще в двух магазинах торговые надбавки на сахар превысили на 10% и 4%. В этих же торговых точках продавали дороже и гречку.
КГК обязал магазины устранить эти нарушения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 октября 2019 года в Беларуси действует временное государственное регулирование цен на сахар: максимальная торговая надбавка к отпускной цене производителя или...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)