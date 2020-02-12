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В некоторых магазинах Витебска завышали цену на сахар и гречку

12.02.2020 16:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В некоторых магазинах в Витебске «накручивали» цены на сахар и гречку, сообщает Комитет госконтроля.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

С 1 октября 2019 года в Беларуси действует временное государственное регулирование цен на сахар: максимальная торговая надбавка к отпускной цене производителя или импортера не может превышать 15%.

Однако в одном из витебских магазинов контролеры обнаружили сахар с торговой надбавкой в 20%. Вместо 1,54 рубля он стоил 1,61 рубля.

Еще в двух магазинах торговые надбавки на сахар превысили на 10% и 4%. В этих же торговых точках продавали дороже и гречку.

КГК обязал магазины устранить эти нарушения.

 
Теги: Витебск
 
 
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С 1 октября 2019 года в Беларуси действует временное государственное регулирование цен на сахар: максимальная торговая надбавка к отпускной цене производителя или...
 
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