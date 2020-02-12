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Как в кино: рабочие устроили взрыв в подземном тоннеле и сняли его на видео
Источник материала: Tut.by
Во время прокладки тоннелей через твердую породу строителям нередко приходится использовать взрывчатку. Иногда это может выглядеть очень эффектно: как раз такой взрыв сняли на видео рабочие из США. В ролике, который у них получился, можно даже увидеть ударную волну! Посмотрите, как она выглядит.
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