В Минске опровергли контракты на поставки нефти из США

На сегодня контрактов на поставки нефти из США у Беларуси нет, отвечая на вопросы журналистов, заявил сегодня первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой.

«Никаких контрактов с американцами нет», - цитирует Крутого БелТА.

Во время визита в Беларусь госсекретарь США Майкл Помпео заявил журналистам после встречи с Александром Лукашенко, что США готовы обеспечить нашу страну нефтью на 100%. Однако заключением контрактов пока это заявление не завершилось.

Беларусь переживает серьезные трудности в энергетической сфере. В связи с отсутствием импорта нефти Беларусь с 1 января приостановила экспорт нефтепродуктов. Затем сообщалось, что прокачка нефти на «Нафтан» возобновлена, объемы поставок будут увеличиваться, однако белорусские НПЗ работают в неполную мощность.