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В Минске опровергли контракты на поставки нефти из США
Источник материала: БДГ
На сегодня контрактов на поставки нефти из США у Беларуси нет, отвечая на вопросы журналистов, заявил сегодня первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой.
«Никаких контрактов с американцами нет», -
Во время визита в Беларусь госсекретарь США Майкл Помпео заявил журналистам после встречи с Александром Лукашенко, что
Беларусь переживает серьезные трудности в энергетической сфере. В связи с отсутствием импорта нефти Беларусь с 1 января
11 февраля Беларусь
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На сегодня контрактов на поставки нефти из США у Беларуси нет, отвечая на вопросы журналистов, заявил сегодня первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой.
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