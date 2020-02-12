ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске опровергли контракты на поставки нефти из США

12.02.2020 16:59 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

На сегодня контрактов на поставки нефти из США у Беларуси нет, отвечая на вопросы журналистов, заявил сегодня первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой.

«Никаких контрактов с американцами нет», - цитирует Крутого БелТА.

Во время визита в Беларусь госсекретарь США Майкл Помпео заявил журналистам после встречи с Александром Лукашенко, что США готовы обеспечить нашу страну нефтью на 100%. Однако заключением контрактов пока это заявление не завершилось.

Беларусь переживает серьезные трудности в энергетической сфере. В связи с отсутствием импорта нефти Беларусь с 1 января приостановила экспорт нефтепродуктов. Затем сообщалось, что прокачка нефти на «Нафтан» возобновлена, объемы поставок будут увеличиваться, однако белорусские НПЗ работают в неполную мощность. 

11 февраля Беларусь начала забор технологической нефти из трубопровода «Дружба».

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сегодня контрактов на поставки нефти из США у Беларуси нет, отвечая на вопросы журналистов, заявил сегодня первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Департамент охраны информирует: прямая телефонная линия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика