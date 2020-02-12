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Жалобы на диалог со специалистами и шумных соседей. Виталий Прима провёл выездной приём граждан
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске выстроена система работы с обращениями граждан, но есть случаи формализма. Такое мнение высказал 12 февраля помощник Президента – инспектор по Минску Виталий Прима, выслушав проблемы жителей Ленинского района столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В топе волнующих тем – жилье, заработная плата, трудоустройство. Кто-то жаловался на отсутствие диалога со специалистами, а кто-то пришел просто рассказать о шумных соседях. Ряд вопросов могли быть решены на уровне местной власти. Несомненно, такие встречи – индикатор работы чиновников на местах.
Виталий Прима, помощник Президента – инспектор по Минску:
Выездные приемы граждан продолжатся до конца рабочей недели.
Представители Администрации Президента проверят выполнение поручений главы государства и эффективность действий местных органов по работе с населением.
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Новости Беларуси. В Минске выстроена система работы с обращениями граждан, но есть случаи формализма. Такое мнение высказал 12 февраля помощник Президента –...
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