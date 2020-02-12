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Жалобы на диалог со специалистами и шумных соседей. Виталий Прима провёл выездной приём граждан

12.02.2020 17:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске выстроена система работы с обращениями граждан, но есть случаи формализма. Такое мнение высказал 12 февраля помощник Президента – инспектор по Минску Виталий Прима, выслушав проблемы жителей Ленинского района столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жалобы на диалог со специалистами и шумных соседей. Виталий Прима провёл выездной приём граждан

В топе волнующих тем – жилье, заработная плата, трудоустройство. Кто-то жаловался на отсутствие диалога со специалистами, а кто-то пришел просто рассказать о шумных соседях. Ряд вопросов могли быть решены на уровне местной власти. Несомненно, такие встречи – индикатор работы чиновников на местах.

Жалобы на диалог со специалистами и шумных соседей. Виталий Прима провёл выездной приём граждан

Виталий Прима, помощник Президента инспектор по Минску:
Есть группа определенных вопросов, которые можно достаточно оперативно решить на местном уровне, на уровне администрации. Поэтому, естественно, мы такие вопросы берем на контроль. В Минске выстроена система по работе с обращениями граждан. Да, присутствуют иногда случаи формализма, некачественного рассмотрения вопросов, обращений граждан. Но мы в данном случае пытаемся их нивелировать и устранять.

Жалобы на диалог со специалистами и шумных соседей. Виталий Прима провёл выездной приём граждан

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Представители Администрации Президента проверят выполнение поручений главы государства и эффективность действий местных органов по работе с населением.

Жалобы на диалог со специалистами и шумных соседей. Виталий Прима провёл выездной приём граждан

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске выстроена система работы с обращениями граждан, но есть случаи формализма. Такое мнение высказал 12 февраля помощник Президента –...
 
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