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Суд приговорил анархистов к огромным срокам

12.02.2020 17:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В суде Советского района Минска 12 февраля оглашен приговор по делу активистов анархистского движения Никиты Емельянова и Ивана Комара - 7 лет в колонии строгого режима каждому.

Суд приговорил анархистов к огромным срокам
Напомним, Емельянов и Комар были задержаны 20 октября 2019 года, сразу после инцидента с попыткой поджога двери в СИЗО №1.

Судебный процесс над ними начался в суде Советского района Минска 6 февраля. Судья - Александр Якунчихин.

Суть обвинения

На суде стало известно, что 19-летних юношей обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РБ.

Эпизод 1. Согласно следствию, в конце сентября 2019 года Емельянов и Комар забросали лампочками, заполненными краской, здание Минского городского суда, где в эти дни проходил суд над анархистом Дмитрием Полиенко. Поступок был расценен как порча имущества (ст. 341 Уголовного кодекса - осквернение сооружений и порча имущества).

Кстати, ущерб от загрязнения "лампочкой с красной краской" стены Мингорсуда, которые были оценены в 143 рубля, подсудимые возместили, поэтому иска суд не выставлял.

Эпизод 2. Как следует из обвинения, в октябре Емельянов и Комар произвели "горючий коктейль", перевозили все компоненты коктейля, а в первой половине октября приехали к СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске и пытались поджечь входную дверь. Однако смесь не вспыхнула.

Эпизод 3. Затем, примерно через неделю, они повторили попытку. В результате поджога помещению был нанесен ущерб на сумму 1 рубль 48 копеек. Эти действия подпадают под часть 3 статьи 295 Уголовного кодекса (Незаконные действия с предметами, действие которых основано на использовании горючих веществ в составе группы). 

Однако следствие посчитало, что имело место покушение на умышленное повреждение историко-культурной ценности, которой является Пищаловский замок, где находится СИЗО №1 (статья 344 Уголовного кодекса).

В суде Никита Емельянов признал вину частично, Иван Комар полностью не признал вины в нападении на здания, хотя и не отрицал, что снимал на видео нападение Емельянова на «Володарку».

Ранее он заявил, что первоначальные показания давал под давлением сотрудников ГУБОПиК.

Было ли давление на обвиняемых?

По словам подсудимого Ивана Комара, от него требовали признаться в нападениях на изолятор на улице Володарского и на Мингорсуд, избивали в камере и даже угрожали изнасилованием.

«21 октября меня поместили в изолятор временного содержания, в камеру, которую все называют" пресс-хатой "- где выбивают показания", - признался Комар на суде.

Якобы его избивал сокамерник и, угрожая изнасилованием, заставил написать явку с повинной.

Позиция защиты

Адвокаты посчитали что обвинения в отношении Ивана Комара в суде доказаны не были.

По информации "Нашей Нивы", адвокат Людмила Казак заявила суду, что Иван Комар не бросал лампочки с краской в ​​здание Мингорсуда и не знал, что будет делать Емельянов при нападении на здание СИЗО.

Не считает защитник доказанным участием в нападении на СИЗО то, что Комар на просьбу Никиты Емельянова снял на видео события на улице Володарского около изолятора. То, что здание СИЗО - историко-культурная ценность, Комару не было известно, и поэтому намерений его повредить у него не было.

Адвокат Дмитрий Лепретор считает повреждение зданий Мингорсуда, в участии в котором обвиняют его подзащитного Никиту Емельянова, а также Ивана Комара, незначительным преступлениям. 

По словам защитника, ущерб в 142 рубля, нанесенный зданию суда Емельяновым, уже погашен, поэтому это преступление следует квалифицировать как незначительное. 

Вину Емельянова и Комара в участии в повреждении здания СИЗО адвокат считает недоказанной, так как, по мнению защитника, не были исследованы остатки устройства, которое использовал Емельянов для атаки. 

Также адвокат считает, что Емельянов и Комар не знали о том, что административный корпус СИЗО № 1 - историко-культурная ценность. К тому же эта ценность, по мнению защитника, не была повреждена существенно: потери составляют всего 1 рубль 48 копеек.

Государственный обвинитель Максим Сенив 11 февраля попросил суд наказать активистов 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

 
Теги: Минск
 
 
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В суде Советского района Минска 12 февраля оглашен приговор по делу активистов анархистского движения Никиты Емельянова и Ивана Комара - 7 лет в колонии строгого...
 
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