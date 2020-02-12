Житель Ивацевичского района угнал экскаватор

Источник материала: Виртуальный Брест

Необычное происшествие случилось в агрогородке Доманово Ивацевичского района. Местный житель угнал экскаватор. Мужчина имел навык управления данным транспортным средством, и ему не составило особого труда завести многотонную машину.







Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:



— Изначально местный житель 1992 года рождения планировал раздобыть металлолом в песчаном карьере. Там в 60—70-е годы прошлого века были проложены трубы для полива полей. Однако с течением времени они пришли в негодность. Местные жители определенного контингента частенько наведывались сюда, чтобы выкопать трубы и сдать их на металлолом. Так и в этот раз — сельчанин решил проверить карьер и наткнулся на экскаватор.





Вблизи агрогородка Доманово одна из фирм добывала песок в карьере. На выходные рабочие оставили экскаватор незапертым. Мужчина завел машину, выкопал трубу и решил похвастать перед приятелями навыками вождения. Однако в экскаваторе порвалась гусеница, и гражданин бросил его. На следующий день рабочие нашли экскаватор не на месте и в поврежденном состоянии. Они сообщили об этом в милицию. Участковый инспектор «вычислил» угонщика.



Возбуждено уголовное дело.