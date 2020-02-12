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Житель Ивацевичского района угнал экскаватор
12.02.2020 17:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Необычное происшествие случилось в агрогородке Доманово Ивацевичского района. Местный житель угнал экскаватор. Мужчина имел навык управления данным транспортным средством, и ему не составило особого труда завести многотонную машину.
Вблизи агрогородка Доманово одна из фирм добывала песок в карьере. На выходные рабочие оставили экскаватор незапертым. Мужчина завел машину, выкопал трубу и решил похвастать перед приятелями навыками вождения. Однако в экскаваторе порвалась гусеница, и гражданин бросил его. На следующий день рабочие нашли экскаватор не на месте и в поврежденном состоянии. Они сообщили об этом в милицию. Участковый инспектор «вычислил» угонщика.
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Необычное происшествие случилось в агрогородке Доманово Ивацевичского района. Местный житель угнал экскаватор. Мужчина имел навык управления данным...
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