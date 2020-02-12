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Житель Ивацевичского района угнал экскаватор

12.02.2020 17:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Необычное происшествие случилось в агрогородке Доманово Ивацевичского района. Местный житель угнал экскаватор. Мужчина имел навык управления данным транспортным средством, и ему не составило особого труда завести многотонную машину.

Житель Ивацевичского района угнал экскаватор


Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:

— Изначально местный житель 1992 года рождения планировал раздобыть металлолом в песчаном карьере. Там в 6070-е годы прошлого века были проложены трубы для полива полей. Однако с течением времени они пришли в негодность. Местные жители определенного контингента частенько наведывались сюда, чтобы выкопать трубы и сдать их на металлолом. Так и в этот раз — сельчанин решил проверить карьер и наткнулся на экскаватор.

Житель Ивацевичского района угнал экскаватор

Вблизи агрогородка Доманово одна из фирм добывала песок в карьере. На выходные рабочие оставили экскаватор незапертым. Мужчина завел машину, выкопал трубу и решил похвастать перед приятелями навыками вождения. Однако в экскаваторе порвалась гусеница, и гражданин бросил его. На следующий день рабочие нашли экскаватор не на месте и в поврежденном состоянии. Они сообщили об этом в милицию. Участковый инспектор «вычислил» угонщика.

Возбуждено уголовное дело.

 
 
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  Необычное происшествие случилось в агрогородке Доманово Ивацевичского района. Местный житель угнал экскаватор. Мужчина имел навык управления данным...
 
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