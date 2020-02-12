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Идёт в стаж, сохраняется место работы и общежитие. Что изменилось для солдат-срочников

12.02.2020 17:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Срочную службу в армии обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
На днях Президент нашей страны подписал указ №48 «О повышении уровня социальной защиты граждан в связи с призывом на срочную военную службу, службу в резерве». Как известно, в указ вошли предложения, которые озвучивались раньше, проговаривались. Какие новации в этом указе, чем они вызваны, в чём они улучшат, какие преференции, вообще, они дают и как повышают престиж воинской службы?

Идёт в стаж, сохраняется место работы и общежитие. Что изменилось для солдат-срочников

Андрей Мурашов, консультант отдела призыва Главного организационно-мобилизационного управления Вооруженных сил Республики Беларусь:
Основные положения данного указа можно разделить по двум направлениям. Первое – это связано с трудовой деятельностью граждан, второе связано с продолжением обучения молодых людей. Если говорить о трудовой деятельности, то необходимо отметить такой важный момент социальной защиты военнослужащих срочной военной службы, как включение в обязательный страховой стаж срока срочной военной службы. Знаете, что это именно самый такой обсуждаемый был вопрос в обществе на протяжении всего прошедшего года, и не только. И мы прекрасно все понимали – именно такую сложившуюся не совсем нормальную ситуацию, когда молодой человек, исполняя свой священный конституционный долг, практически выполнял государственные задачи, государственные обязанности, он отрывался, в общем-то, не по своей воле от своей трудовой деятельности, но при этом он не имел никаких преференций. Более того, при выходе на пенсию даже это и не учитывалось о том, что он проходил обязательную воинскую службу. Теперь этот момент – он устранён. Причём необходимо обратить внимание, чтобы было понимание в обществе, что это имело больше даже не практически направленность. Потому что все мы понимаем, даже если молодой человек призывался в более зрелом возрасте, в 25-27 лет, всё равно при увольнении со срочной военной службы у него хватает времени, лет, при выходе на пенсию, если брать к тому времени – мужчины в возрасте 63 года, – он всё равно мог выбрать теоретически 20 лет стажа. Здесь именно вопрос стоит политический. Вопрос именно подхода, понимания этих процессов и мотивации граждан к тому, чтобы они шли служить. Что если они честно отдают свой воинский долг, то и государство это видит, понимает и оно выражает им определённую поддержку и засчитывает это время службы в дальнейшем, и потом, в том числе и при выходе на пенсию.

Второй немаловажный момент, связанный с трудовой деятельностью – он непосредственно связан тоже с гарантиями трудовыми людей молодых, которые успели до прохождения срочной службы потрудиться на производстве, на предприятиях либо индивидуальной, либо коммерческой деятельности. И мы видим очень много – тоже таких много негативных отзывов было, связанных с призывом, которые говорили: «Зачем вы меня отрываете? У меня много важных дел. Я тружусь. А потом неизвестно – смогу ли я вернуться после службы опять». Если раньше законодательство наше говорило о том, что молодому человеку гарантировалось – возврат после службы только на государственное предприятие, то очень важно, что сейчас такая преференция есть, как возврат на любое место работы, независимо от форм собственности. Молодой человек отслужил – у него есть возможность вернуться опять к трудовой деятельности.

И очень важный момент был – мы столкнулись в последние годы с такой тоже достаточно не совсем здоровой ситуацией, когда молодого человека призывали в армию, а у молодого человека есть семья, он трудился на предприятии, а предприятием ему было выделено общежитие, и в то же время в связи с тем, что он прекратил связь с предприятием в связи с призывом в армию, его семью хотели выселять из общежития. И только вмешательство местных органов власти на местах в эти процессы, в общем-то, позволяло в определённых случаях не допускать таких случаев. Сейчас тоже это уже узаконено, что за семьей военнослужащего срочной военной службы сохраняется право пользования общежитиями на предприятии, откуда призывался молодой человек в армию. Это то, что касается основных моментов трудовой деятельности. На мой взгляд, это достаточно хорошие моменты социальной защиты военнослужащих, и они должны способствовать мотивации молодых людей к тому, чтобы они проходили срочную службу. Либо, хотя бы, чувствовали себя социально защищёнными. Ведь у нас это идёт последовательное такое принятие мер социальной защиты. Граждане должны понимать. У нас и за прошлые годы неоднократно обращалось к этому внимание. Много было льгот у солдат срочной службы. В том числе и отсрочка погашения кредитов, если они брали до призыва в армию. А это ещё раз выражает заботу государства о молодых людях.

Также эксперты рассказали:

– кому предстоит идти в армию уже в весенний призыв  

– кого освободят от службы, так как изменились требования к состоянию здоровья призывников

Смотрите 12 февраля в 20.30 на СТВ.    

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Срочную службу в армии обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».
 
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