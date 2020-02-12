ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Часть рынка переедет со Ждановичей в Таборы и начнет работать уже на следующей неделе

12.02.2020 17:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Торговый городок «Лебяжий», который долгое время проработал в Ждановичах, закроется 15 февраля. А с 17 числа он начнет работу на новом месте в деревне Таборы. Что там будет продаваться и как теперь добираться на общественном транспорте до оптового рынка — в нашем материале.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Торговый городок «Лебяжий» переезжает в деревню Таборы, что в восьми километрах от МКАД.

Как выглядит рынок в Таборах, куда переедет часть торгового городка из Ждановичей

В Таборах будут продавать продукты, промышленные товары: обувь, одежду, косметику и парфюмерию, бытовую химию и прочее. Здесь же откроются ветеринарная и карантинная службы, где выдадут все необходимые разрешительные документы на торговлю.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На рынке будет больше 1000 торговых мест.

Чтобы покупатели могли добраться в Таборы, администрация «Ждановичей» запустила бесплатные маршрутки — Минск — Таборы. Отправляться они будут от станции метро «Каменная Горка» и от торгового дома «Ждановичи» по улице Тимирязева.

Также через Таборы пустят два рейсовых автобуса и пригородное маршрутное такси:

  • автобус № 200 — отправление по будним дням: 05.33, 07.45, 14.37, 17.50; в сб./вс.: 07.45, 11.10, 17.45;
  • автобус № 268 — отправление только по сб./вс.: 11.10, 17.45;
  • маршрутное такси № 680: ежедневно — 09.18, 10.08, 10.48, 13.28, 14.28, 17.48, 18.30, 19.38.

Место расположения рынка указано на карте красной точкой. Скриншот «Яндекс.Карты»


Для покупателей на личном авто также организуют бесплатную парковку на 700 мест.

Рынок будет работать до 20.00 в зимнее время и до 22.00 в летнее.

Напомним, барахолка «Поле чудес» и вещевые ряды на днях уже переехали на новые места. «Поле чудес» подвинули чуть вперед, а некоторые павильоны с одеждой расположили между зданиями «Мир моды».

Переезд части рынка в Ждановичах связан с застройкой участка, где он располагался.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торговый городок «Лебяжий» закроется 15 февраля. А с 17 числа он начнет работу на новом месте в деревне Таборы. Что там будет продаваться и как добраться на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Идёт в стаж, сохраняется место работы и общежитие. Что изменилось для солдат-срочников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика