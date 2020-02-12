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Часть рынка переедет со Ждановичей в Таборы и начнет работать уже на следующей неделе
Источник материала: Tut.by
Торговый городок «Лебяжий», который долгое время проработал в Ждановичах, закроется 15 февраля. А с 17 числа он начнет работу на новом месте в деревне Таборы. Что там будет продаваться и как теперь добираться на общественном транспорте до оптового рынка — в нашем материале.
Торговый городок «Лебяжий» переезжает в деревню Таборы, что в восьми километрах от МКАД.
В Таборах будут продавать продукты, промышленные товары: обувь, одежду, косметику и парфюмерию, бытовую химию и прочее. Здесь же откроются ветеринарная и карантинная службы, где выдадут все необходимые разрешительные документы на торговлю.
На рынке будет больше 1000 торговых мест.
Чтобы покупатели могли добраться в Таборы, администрация «Ждановичей» запустила бесплатные маршрутки — Минск — Таборы. Отправляться они будут от станции метро «Каменная Горка» и от торгового дома «Ждановичи» по улице Тимирязева.
Также через Таборы пустят два рейсовых автобуса и пригородное маршрутное такси:
Для покупателей на личном авто также организуют бесплатную парковку на 700 мест.
Рынок будет работать до 20.00 в зимнее время и до 22.00 в летнее.
Напомним, барахолка «Поле чудес» и вещевые ряды на днях уже
Переезд части рынка в Ждановичах связан с
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Торговый городок «Лебяжий» закроется 15 февраля. А с 17 числа он начнет работу на новом месте в деревне Таборы. Что там будет продаваться и как добраться на...
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