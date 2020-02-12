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Citroën сбил в Солигорском районе мужчину, который вышел на проезжую часть

12.02.2020 17:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авария произошла на автодороге Махновичи – Новина, около деревни Раховичи в Солигорском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Citroën сбил в Солигорском районе мужчину, который вышел на проезжую часть

Водитель Citroën сбил 63-летнего мужчину, который вышел на проезжую часть. Мужчина от полученных травм скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка.

Citroën сбил в Солигорском районе мужчину, который вышел на проезжую часть

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Новости Беларуси. Авария произошла на автодороге Махновичи – Новина, около деревни Раховичи в Солигорском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  ...
 
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