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Citroën сбил в Солигорском районе мужчину, который вышел на проезжую часть
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Авария произошла на автодороге Махновичи – Новина, около деревни Раховичи в Солигорском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Водитель Citroën сбил 63-летнего мужчину, который вышел на проезжую часть. Мужчина от полученных травм скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка.
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Новости Беларуси. Авария произошла на автодороге Махновичи – Новина, около деревни Раховичи в Солигорском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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