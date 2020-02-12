|
День животновода в Матютах – Фото
12.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня на МТК «Матюты» ОАО «Горецкая райагропромтехника» прошел день животновода с участием главы района Александра Бутарева.
Фото Михаила Левцова
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на МТК «Матюты» ОАО «Горецкая райагропромтехника» прошел день животновода с участием главы района Александра Бутарева. Фото Михаила Левцова
|
Свежие газеты
Архив (Разное)