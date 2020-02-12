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Форекс-рынки Беларуси и России: чем они различаются?

12.02.2020 20:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россия и Беларусь обменялись опытом регулирования форекс-рынка в перспективе его возможной унификации — практики в странах серьезно отличаются. Жесткие требования российского законодательства в защиту клиентов привели к тому, что из более чем полумиллиона россиян, торгующих на рынке форекс, только 12 тыс. человек присутствуют на нем в РФ. Более мягкий подход Беларуси, в том числе к налогообложению граждан, наоборот, обеспечил приток клиентов, в том числе из-за рубежа.

По данным источников “Ъ”, в России вскоре может расшириться круг инструментов на форекс-рынке, но доступ неквалифицированных инвесторов будет ограничен.

На состоявшемся 11 февраля круглом столе «Унификация подходов к регулированию внебиржевого рынка форекс в РФ и Республике Беларусь» участники рынка обсудили различия в этих подходах. В результате проводимой жесткой политики ЦБ в России действует только четыре лицензируемых форекс-дилера с 12 тыс. клиентов. Для них действуют ограничения в размере торгового плеча (1:50) и возможности торговать только валютными парами. Как сообщил глава Ассоциации форекс-дилеров Евгений Машаров, около полумиллиона россиян пользуются услугами не лицензированных в России форекс-компаний, из которых у половины нет лицензий и в других юрисдикциях.

В Беларуси пошли по более мягкому пути.

Сейчас в реестре страны 15 форекс-компаний с 26 тыс. клиентов. Как сообщил начальник главного управления регулирования некредитных финансовых организаций Национального банка Беларуси Дмитрий Набздоров, при разработке законодательства решался вопрос, как вернуть в родную юрисдикцию людей, торгующих через офшоры. И первой мерой стало льготное налогообложение: «Если физлицо обслуживается в белорусской компании, то подоходный налог будет 0%, если в иностранной — 13%». По его словам, власти признали, что администрировать подоходный налог с граждан на рынке форекс дороже, чем вовсе его не взимать. Расплачиваются юрлица — налог на прибыль форекс-компаний составляет 25% вместо базовых 18%.

В Беларуси установлено и более высокое плечо по сделкам: 1:100 для новичков и 1:200 для профессиональных трейдеров. Кроме того, разрешена торговля Contract For Difference (CFD, контракт на разницу в стоимости различных активов). По словам Дмитрия Набздорова, вопрос защиты инвесторов был решен путем создания независимой от форекс-индустрии организации, которая собирает отчетность обо всех операциях клиента. Специальная программа анализирует каждую операцию, сравнивает ее с эталоном, в частности, сравнивает, существенное ли отклонение цены сделки от рыночной. «В ситуации с Россией такие меры означали бы, что 250 тыс. человек обслуживалось бы уже в родной юрисдикции»,— оценивает господин Набздоров.

Все эти меры в Беларуси привели к тому, что юрисдикция стала пользоваться популярностью и среди иностранных граждан.

«Более 75% клиентов — это нерезиденты, но доля россиян ничтожно мала»,— отметил господин Набздоров. В рамках программы углубления интеграции двух стран разрабатывался 31 проект отраслевых «дорожных карт». По информации источника “Ъ” на фондовом рынке, в одном из документов идет речь об интеграции финансовых рынков, в том числе форекс.

Как ЦБ хочет ограничить доступ к услугам форекс-дилеров

Но в России не стремятся сделать условия лицензируемых форекс-дилеров более конкурентоспособными. Ко второму чтению в Госдуме готовится законопроект о категоризации инвесторов, который планируется распространить и на услуги форекс-дилеров, разрешив доступ на этот рынок только квалифицированным инвесторам. Как сообщил на круглом столе гендиректор «Альфа Форекс» Сергей Николюк, согласно последнему анализу остатков счетов клиентов компании, более 90% попадают в категорию неквалифицированных инвесторов: «Этим клиентам придется искать другие юрисдикции».

По данным источников “Ъ” на фондовом рынке, ЦБ (там на запрос не ответили) может несколько смягчить свою позицию: неквалифицированным инвесторам оставят доступ к форекс-рынку после тестирования и ограничив маржинальное плечо (до 1:30). Форекс-дилеры могут получить возможность торговать CFD.

 
 
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Россия и Беларусь обменялись опытом регулирования форекс-рынка в перспективе его возможной унификации — практики в странах серьезно отличаются. Жесткие...
 
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