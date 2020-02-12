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Каллаур о снижении ставки рефинансирования: внешние условия останутся благоприятными для динамики цен в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Нацбанк объявил об очередном снижении ставки рефинансирования. С 19 февраля она составит 8,75 % – и это минимальное в истории страны значение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое решение принято по итогам заседания правления по денежно-кредитной политике. Как отметил глава финансового регулятора Павел Каллаур, внешние условия останутся благоприятными для динамики цен в Беларуси.
Позитивным фактором для нас является замедление в 2019-м инфляции в России и низкий рост цен в странах Евросоюза. Аналитики утверждают, что при снижении учётной ставки экономический рост ускоряется.
Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:
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Каллаур о снижении ставки рефинансирования: внешние условия останутся благоприятными для динамики цен в Беларуси
Новости Беларуси. Нацбанк объявил об очередном снижении ставки рефинансирования. С 19 февраля она составит 8,75 % – и это минимальное в истории страны...
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