|
Павел Каллаур прокомментировал ситуацию на валютном рынке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 12 февраля Павел Каллаур прокомментировал ситуацию на валютном рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:
Понятно, что ход дискуссии дает возможность для фантазии экономическим агентам и населению. Да, мы имеем сейчас повышенные ожидания от населения, которые выражаются во всяком случае в уменьшении чистого сальдо в покупке валюты на рынке. Вы знаете, по январю население миллионов 45 купило больше, чем продало, по февралю мы ожидаем, что это будет либо нулевой эффект, либо незначительное сальдо.
Что касается других внешних факторов, в частности, российского налогового маневра, он предусмотрен в прогнозах по денежно-кредитной политике, включая бюджетную. Павел Каллаур заверил, что его влияние не усугубит ситуацию на валютном рынке нашей страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 12 февраля Павел Каллаур прокомментировал ситуацию на валютном рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каллаур о снижении ставки...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)