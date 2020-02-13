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Иностранные инвесторы вложили в 2019 году в экономику Беларуси $10 млрд
13.02.2020 08:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Иностранные инвесторы за 2019 год вложили $10 млрд инвестиций в реальный сектор экономики (кроме банков), сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Основными инвесторами организаций Беларуси были субъекты хозяйствования России (45,1% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (18%), Кипра (7,6%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $7,2 млрд, или 72,3% от всех поступивших иностранных инвестиций.
Организации Беларуси (кроме банков) за 2019 год направили за рубеж инвестиций на сумму $5,8 млрд. Значительные объемы инвестиций направлены субъектам хозяйствования России (61,9% от всех направленных инвестиций), Украины (15,5%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (9,8%). На долю прямых инвестиций приходилось 91% всех направленных инвестиций за рубеж.
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Иностранные инвесторы за 2019 год вложили $10 млрд инвестиций в реальный сектор экономики (кроме банков), сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете. ...
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