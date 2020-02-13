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Четыре вакцины против коронавируса сейчас находятся в разработке

13.02.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вакцину от коронавируса могут протестировать на людях через три-четыре месяца

Четыре вакцины против коронавируса сейчас находятся в разработке, две из них могут начать тестировать на людях через три-четыре месяца. Такую информацию озвучила главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Шваминатан, сообщает ТАСС.


Фото npr.org 


Сумия Шваминатан отметила, что эксперты во время глобального форума ВОЗ обсудили возможные временные рамки для определения, какую из вакцин нужно будет протестировать в приоритетном порядке. Она также добавила, что вакцина будет в доступе через 12-18 месяцев.

Двухдневный глобальный форум для выработки мер по борьбе с вирусом COVID-19 объединил около 400 экспертов из разных стран мира. Его основная цель - выявить пробелы в знаниях о новом коронавирусе и скоординировать международные усилия в сфере разработки методов лечения.

Согласно информации озвученной накануне в Китае зарегистрировано около 45 тыс. подтвержденных случаев COVID-19, более тысячи человек погибли из-за этого вируса. За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 24 странах .-0-
 
 
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Вакцину от коронавируса могут протестировать на людях через три-четыре месяца
 
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