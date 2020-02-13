В Польше ликвидирована группировка, которая вывела из страны свыше 2 млрд евро

Сотрудники Центрального антикоррупционного бюро (ЦАБ) задержали 18 человек, ликвидировав организованную преступную группировку, которая посредством польского финучреждения вывела за пределы страны по меньшей мере 8,6 млрд злотых (свыше 2 млрд евро).





Пресс-секретарь ЦАБ Темистоклес Бродовский сообщил, что среди задержанных глава государственного платежного учреждения и пять человек из руководства компании.





«Задержанные получали выгоду от уклонения налогов в Польше. Среди задержанных – глава и пять человек из руководства платежной компании. Остальные задержанные занимались трансфером средств за границу. Все они будут доставлены в Окружную прокуратуру в Варшаве, где им будут предъявлены обвинения», - сказал пресс-секретарь ЦАБ.





Следствием установлено, что преступная группировка действовала в 26 компаниях, управляемых гражданами Польши, Вьетнама, Китая и Украины.