gazeta.ua По крайней мере, этот праздник отмечают в 40 странах мира. Там проходят просветительские мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД во время половых контактов. Например, в Швейцарии уже начали выпускать презервативы небольшого размера для подростков 12-14 лет, пишет









Что же касается фактов, то:





1. Первое упоминание презерватива датируется 1564 годом. Итальянский врач Габриэле Фаллопио предложил надевать на мужской половой орган льняной мешочек, пропитанный химикатами.





2. Самый старый из сохранившихся презервативов был найден в городе Лунд, Швейцария. Давний контрацептив, датируется 1640 годом, был сделан из свиной кишки и мог использоваться многократно.





Его стирали в теплом молоке после каждого использования. Презервативы XVII в. не защищали от венерических заболеваний, а использовались для предотвращения беременности.





3. С конца XIX в. и до начала Первой мировой войны почти все презервативы, которые используются в Европе, импортировались из Германии. Германия также обеспечивала презервативами Австралию, Новую Зеландию и Канаду.





В течение войны американские компании Schmid Inc. и Youngs Rubber Company стали крупнейшими поставщиками презервативов в страны антинемецкой коалиции. К началу 1920-х большинство европейских презервативов вновь производились в Германии.





4. В XIX в. контрацептивами пользовались только высшие классы, проститутка позволить себе этого не могла. Цена одного презерватива равна была ее месячному заработку.









5. И несколько вариантов неожиданного применения: на Ближнем Востоке в презервативах переносят воду, их растягивают между слоями бетона, чтобы сделать крышу водонепроницаемой, а дорожные рабочие бросают их в чаны со смолой, чтобы придать асфальту гладкости.