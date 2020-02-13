Владимир Кравцов: «В области выполнено большинство показателей эффективности социально-экономического развития»

Источник материала: Вороновская газета





– Многое в ушедшем году было сделано, чтобы установить стабильность на финансовом рынке и снизить напряженность на рынке труда в регионе, – подчеркнул председатель облисполкома Владимир Кравцов. – В области создано около 5 000 новых рабочих мест, в том числе за счет новых производств. В целом удалось удержать уровень безработицы в пределах прогнозируемой. На одного безработного в настоящий момент в регионе приходится в среднем десять вакансий. Достигнут и запланированный рост заработной платы. В среднем по области она составила 940 рублей. К уровню 2018 года произошло увеличение на 13%. Шесть регионов к концу прошлого года вышли на уровень выше тысячи.

Успешным ушедший год можно назвать и по итогам внешнеэкономической деятельности: рост экспорта в регионе составил порядка 11%. Это говорит о том, что продукция гродненских компаний конкурентоспособна на внешних рынках.





– Разработан план по дальнейшему развитию международных связей, – акцентировал внимание председатель облисполкома. – Планируем активно продолжить работу с Китаем, увеличивая объемы продаж нашей продукции на китайский рынок. Обширные экспортные связи будем поддерживать с Россией. В этом году в Гродно пройдет форум регионов Беларуси и Украины . И здесь мы уже нарабатываем подспорье для углубленного сотрудничества. акцентировал внимание председатель облисполкома. – В феврале делегация области отправится в Узбекистан для дальнейшего налаживания партнерских связей с регионами этой страны. Усиливаться будет и западный вектор. Более 60 совместных проектов по различным программам реализуется областью в рамках сотрудничества с Европейским союзом. Это обязательно даст свои результаты в общую копилку социально-экономического развития Гродненщины, подчеркнул Владимир Кравцов. капитальный ремонт жилья . Внимательно подходить к решению социальных вопросов – еще одна важная задача, которая всегда остается актуальной. В 2019 году удалось обеспечить устойчивое финансирование всей социальной сферы. В эксплуатацию был введен ряд значимых объектов в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта. Серьезная программа намечена в решении проблем, которые остро волнуют население. Это ремонт и строительство дорог, функционирование жилищно-коммунальной сферы, в том числе снабжение жителей региона качественной питьевой водой, обращение с отходами,

Сегодня на заседании облисполкома, которое проведет Владимир Кравцов, будут подведены итоги социально-экономического развития области за ушедший год и определены задачи на 2020 год. Анна РАДЮК

Фото: Артем ТУРЛАЙ и из архива «ГП» https://grodnonews.by