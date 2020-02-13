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Велика Россия, а жить невозможно: Николай Расторгуев рассказал о своей пенсии

13.02.2020 11:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На днях лидеру группы «Любэ» Николаю Расторгуеву журналисты задали вопрос о пенсии.




«Однажды наш музыкант спросил, какая у меня пенсия, и когда я назвал сумму, он сказал: „И как ты на это вообще живешь?“. Точных цифр я уже не назову, не помню. Десятки тысяч? Ну вы что… Я знаю, что в Москве есть надбавка к пенсии, в частности, Народным артистам РФ, а я все-таки Народный. Но даже не знаю, оформлял я ее, получаю ее или нет. Скажу одно: я собираюсь выступать, пока в крышку гроба не забьют последний гвоздь, поэтому жить на пенсию для меня не актуально», — цитирует 7дней Расторгуева.

Артисты, музыканты и телеведущие в последнее время стали охотно делиться данными о размерах пенсии.

До этого телеведущая Елена Ханга рассказала, что получает 23 тысячи рублей в месяц. Певец Юрий Лоза заявил, что получает 12 тысяч рублей, юморист Евгений Петросян — около 20, телеведущая Регина Дубовицкая — 16 тысяч, а режиссер Юлий Гусман назвал свою пенсию «безобразной».

 
 
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На днях лидеру группы «Любэ» Николаю Расторгуеву журналисты задали вопрос о пенсии.
 
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