Велика Россия, а жить невозможно: Николай Расторгуев рассказал о своей пенсии

«Однажды наш музыкант спросил, какая у меня пенсия, и когда я назвал сумму, он сказал: „И как ты на это вообще живешь?“. Точных цифр я уже не назову, не помню. Десятки тысяч? Ну вы что… Я знаю, что в Москве есть надбавка к пенсии, в частности, Народным артистам РФ, а я все-таки Народный. Но даже не знаю, оформлял я ее, получаю ее или нет. Скажу одно: я собираюсь выступать, пока в крышку гроба не забьют последний гвоздь, поэтому жить на пенсию для меня не актуально», — цитируетРасторгуева.