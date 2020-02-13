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Пара из Беларуси переехала в Америку работать в тренажерке, но надолго их не хватило

13.02.2020 12:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Когда вернулись в Беларусь, меня спросили: „Ты дурак?“», — признается Владимир Верховодка, который вместе с женой, победительницей Кубка Европы по пауэрлифтингу Марией Ермак уехал (но ненадолго) жить в Америку. GO.TUT.BY узнал, как пара пробовала строить новую жизнь в незнакомом городе и почему семью расстроила их американская мечта.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Орландо за американской мечтой

Владимир и Мария познакомились в БГУФК, где вместе учились (мы писали об этой паре: муж-тренер сделал из легкоатлетки чемпионку по пауэрлифтингу). Семья не скрывает, что всегда хотела жить в Америке. У Владимира это было мечтой детства — оказаться в стране, где зародился пауэрлифтинг и бодибилдинг, с которыми у него связаны и хобби, и работа. Больше года назад пара выиграла грин-карту. Выбирали город для жизни, ткнув «пальцем в небо» — и попали в Орландо, штат Флорида. Прожили в стране своей мечты полгода. Первое время радовала близость океана (два часа на машине), тепло, пальмы.

— Но все мои мечты разбились о реальность: оказалось, в Америке все не так, как в кино, — рассказывает белорус.


Фото: из личного архива

И в первую очередь с трудоустройством. Владимир пару месяцев был «гастарбайтером»: поработал грузчиком, уборщиком. После опыта погрузок написал в фейсбук, что это работа не из легких — и за дерзкие высказывания в сети его уволили.

— В Америке так, как у нас, не получится. Чтобы зарабатывать — нужно очень много работать. И люди живут небогато, большинство — в кредит. Понимаю, что мало времени прошло, но жить там действительно дорого. Мы столкнулись с разными сферами, например, с медициной. Я почувствовал себя плохо, пошел к врачу, заплатил 400 долларов, но помощи особо не получил: меня взвесили, измерили рост, давление. Но это я и сам мог сделать! Проблема никак не решилась, и мы вернулись в Минск. До сих пор выясняем, аллергия у меня или что-то другое.


Фото: из личного архива

За месяцы, проведенные в Америке, Владимир и Мария немного, но путешествовали — объездили Флориду, съездили в Нью-Йорк. К американскому стилю жизни, которым встретил семью Орландо, было сложно привыкнуть. Например, у пары была традиция ходить 15−20 шагов в день.

— А тут все ездят на машинах, дойти куда-то действительно трудно. В Минске машина на была практически не нужна — передвигаться комфортно и пешком, и на метро. В Орландо так не выйдет. Мы гуляли, но нас смотрели странно, — улыбается Мария. — Привычный стиль жизни там такой: сели в машину, доехали куда нужно. В больших магазинах тоже часто не ходят пешком, а ездят на тележках.

Работали в зале для «поддержания штанов»

Мария — двукратный победитель Кубка Европы по пауэрлифтингу в весовой категории до 52 кг, установила 30 рекордов Беларуси. Ее нынешние рекорды: приседания — 150 кг, жим лежа — 70 кг, становая тяга — 145 кг. Это значит, что Мария может поднять почти три человека весом, как она.

Америка привлекала пару популярными соревнованиями по пауэрлифтингу. За непродолжительный срок белоруска «таскала железо» на четырех стартах: начала с первого места на городском чемпионате в Орландо и закончила отбором на чемпионат США. Каждый раз, смеется пара, у Маши брали допинг-пробу: такими подозрительными казались ее результаты.

— Соревнования сильно отличаются от наших, ведь в США пауэрлифтеров больше, чем во всем мире. В Могилев на соревнования приедет всего 10−15 человек, а в Орландо больше 50 девушек, а сколько парней — не сосчитать, — поясняет Владимир.

Несмотря на платный вход (около 10 долларов), посмотреть на спортсменов собирается много людей — это своеобразный досуг. Но сами победители призовых не получают.


Фото: из личного архива

— Есть миф, что там платят деньги пауэрлифтерам. Но все спортсмены, как и мы, сидят и работают за тренерские, ждут клиентов. Единственная возможность заработать — это найти бренды, которые захотят рекламироваться в твоих соцсетях. Это обычно небольшие гонорары, но все же в это активно вливают деньги.

Владимир признается, что когда ехал в Америку — подготовился и взял рекомендации от Международной федерации пауэрлифтинга, надеялся на тренерскую работу — и особенно со спортсменами. Но по итогу трудоустройство в зал было только для «поддержания штанов». Находить клиентов помогали результаты учеников и выступления Маши: после стартов подходили люди, знакомились, записывались на тренировки.

— Морально гнетет, что в Беларуси ты востребован (пара работает в городском центре олимпийского резерва по теннису), а там — нет. Чтобы попасть на такой уровень — нужны не твои навыки, а рекомендации от работающих американцев, а у нас таких знакомых нет, — говорит белорус.

«У нас любят посчитать деньги»

Пара говорит, что первое время в Америке было сложно наладить свой ЗОЖ в плане еды.

—  В Беларуси разница в том, что ест каждая семья, а там еще отличается и качество основных продуктов. Например, яиц много разновидностей — органик, эко и прочее, это сильно влияет на их вкус. Огурцы и помидоры невкусные, хотя там всегда лето. Зато фрукты, красное мясо, рыба и креветки очень достойные. Авокадо можно есть каждый день.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В оптовых магазинах много дешевых продуктов, поэтому, отмечает Владимир, соотечественники сильно поправляются на американских «харчах».

— Приходилось и себя держать в руках. Раньше моя ошибка была в том, что я отказывался от сладкого и мучного, но переедал других продуктов. Маше, конечно, диеты не нужны: она столько тренируется, что может позволить себе все, что хочется.

Мода на здоровое тело и фитнес в Америке есть. Особенно активно за собой следят люди зрелого возраста: их много и в тренажерных залах, и на соревнованиях, где поднимают штангу даже 93-летние женщины.

— Человек с нуля такой вес точно не поднимет, а они выступают, улыбаются, знакомятся, — рассказывают белорусы. — Разные исследования есть, может, это в таком возрасте и не очень полезно. Но если тебе 93 и ты кайфуешь от этого — круто!

Что сейчас? Владимир и Мария пока в Беларуси, заняты вопросами здоровья. Вопрос с возвращением в Америку, признается семья, для них остается открытым: они пока не решили, хотят ли навсегда сменить прописку. Но если за чем-то и хочется вернуться в Орландо, так это за позитивом: радуются чужим победам там охотнее.

— Американцы очень открытые! В аэропорту все спрашивали, что за кубки мы везем, искренне поздравляли. А в Беларуси... Самые популярные комментарии под прошлым текстом о нас были о здоровье Маши. И сейчас снова напишут, что «детей не сможет родить», еще какую-нибудь ерунду. Не знаю, откуда это у нас — обсуждать людей, сидя с бутылкой пива. У нас еще и деньги любят чужие посчитать. Но пауэрлифтинг — наше хобби, и мы ездим на все соревнования за свой счет. Когда разговор о видах спорта, которые финансируются государством, еще можно понять возмущения людей. Но это не наш случай.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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«Когда вернулись, меня спросили «Ты дурак?», - рассказывает Владимир Верховодка, который вместе с женой, чемпионкой Европы по пауэрлифтингу Марией Ермак уехал (но...
 
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