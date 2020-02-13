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На Беларусь приходится 6 процентов мировой молочной торговли

13.02.2020 13:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

На Беларусь приходится 6 процентов мировой молочной торговли

Из 104 стран мира, куда Республика Беларусь поставляет сельскохозяйственную продукцию и продукты питания, 57 импортируют в том числе белорусскую молочную продукцию.

Об этом рассказала Мария Климова, заместитель начальника главного управления перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода Республики Беларусь в ходе мероприятия BelMilk Dairy Solution 2020, пишет dairynews.ru.

В 2019 году, по данным министерства, Республика прибавила как по объемам производства молока — 7112,7 тыс. тонн против 7034 тыс. тонн в конце 2018 года, так и в реализации — 6374,3 тыс. тонн против 6266,3 тыс. тонн.

В других отраслях промышленности в 2019 году Беларуси удалось серьезно прибавить только в производстве сухой сыворотки — в стране произвели 118,8 тыс. тонн продукта, что на 125,3% больше, чем за оригинальный период 2018 года. В остальном же рост наблюдался вполне умеренный.

Темпы роста в натуральном выражении: жирных сыров — 118,5% (249,8 тыс. тонн в стране); масла животного — 100,6% (115,6 тыс. тонн); цельномолочной продукции — 99,5% (2011,2 тыс. тонн в стране); СОМ — 97,6% (125,9 тыс. тонн); сухого цельного молока — 68,2% (24,2 тыс. тонн); сухой молочной сыворотки — 125,3% (118,8 тыс. тонн).

Большая часть произведенного молока-сырья (36%) пошла на масло, что обеспечивает Беларуси третье место по производству масла в мире после Новой Зеландии и стран ЕС. Практически треть молока-сырья (32%) в 2019 году было направлено на производство сыра. Таким образом, по данным DIA, Беларусь занимает четвертую строчку среди мировых производителей сыра, уступая странам ЕС, США и Новой Зеландии. В натуральном выражении это вылилось в рост производства жирных сыров — в 2019 году доля составила 118,5% к уровню 2018 года или 249,8 тыс. тонн произведенных сыров.

При этом, по данным все того же Минсельхозпрода, в прошлом году доля молока, отправленного на производство сыра возросла на 4%, а доля молока для масла снизилась на 2%. Несколько сократился удельный вес сырья, направленной на кисломолочную продукцию — с 27% до 25%.

К концу ноября 2019 года серьезно выросла доля экспорта белорусских сыров. Рост составил 118,3% — в 2019 году Беларуь экспортировала 183 тыс. тонн сыра. Также выросла доля экспорта сухой сыворотки и концентрата — на 118,7%. По экспорту сыворотки наша страна также занимает третью строчку после ЕС и США.


Общий экспорт молокопродуктов Беларуси к концу ноября 2019 года составил 4013 тыс. тонн. На 86,1% (или 71,4 тыс. тонн) вырос экспорт животного масла; экспорт творога вырос на 99,9%. Экспорт СЦМ составил 67,8% (21,3 тыс. тонн), СОМ — 103,5% (113,4 тыс. тонн).

 
 
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Из 104 стран мира, куда Республика Беларусь поставляет сельскохозяйственную продукцию и продукты питания, 57 импортируют в том числе белорусскую молочную продукцию.
 
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