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В Витебске 17-летняя девушка ушла в школу и не вернулась домой

13.02.2020 14:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебске пропала 17-летняя школьница.  

По информации МВД, около 8 утра 12 февраля Макаренко Екатерина Игоревна отправилась в школу из дома. До настоящего времени девушка не вернулась домой и не выходила на связь.  

В Витебске 17-летняя девушка ушла в школу и не вернулась домой
Фото: МВД

На вид Екатерине 18-20 лет, рост составляет около 178 сантиметров, телосложение худощавое, русые волосы, серо-зеленые глаза, может носить очки в черной пластиковой оправе.  

В Витебске 17-летняя девушка ушла в школу и не вернулась домой
Фото: МВД

Девушка была одета в бежевую шубу с опушкой длиной до колена и капюшоном, бежевые полуботинки без каблука на шнурках, темно-серое платье. С собой имела черную сумку с золотистой надписью, ноутбук серебристого цвета.  

Ранее школьница уже несколько раз уходила из дома. Правоохранители полагают, что девушка может находиться с 19-летним россиянином – Даниилом Райторовским.  

В Витебске 17-летняя девушка ушла в школу и не вернулась домой
Фото: МВД

Информацию о местонахождении Екатерины Макаренко просят сообщить по телефонам 8 (0212) 36-83-60, 8 (0212) 35-83-60, 8 (029) 511-22-07, 8 (044) 717-31-33 или 102.  

Люди в материале: Макаренко Екатерина, Даниил Райторовский
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебске пропала 17-летняя школьница.   По информации МВД, около 8 утра 12 февраля Макаренко Екатерина Игоревна отправилась в школу из дома. До...
 
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