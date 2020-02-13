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В Витебске 17-летняя девушка ушла в школу и не вернулась домой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебске пропала 17-летняя школьница.
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На вид Екатерине 18-20 лет, рост составляет около 178 сантиметров, телосложение худощавое, русые волосы, серо-зеленые глаза, может носить очки в черной пластиковой оправе.
Девушка была одета в бежевую шубу с опушкой длиной до колена и капюшоном, бежевые полуботинки без каблука на шнурках, темно-серое платье. С собой имела черную сумку с золотистой надписью, ноутбук серебристого цвета.
Ранее школьница уже несколько раз уходила из дома. Правоохранители полагают, что девушка может находиться с 19-летним россиянином – Даниилом Райторовским.
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Новости Беларуси. В Витебске пропала 17-летняя школьница. По информации МВД, около 8 утра 12 февраля Макаренко Екатерина Игоревна отправилась в школу из дома. До...
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