Раубичи примут чемпионат Европы — 2020 по биатлону

Источник материала: Вороновская газета





Беларусь примет чемпионат Европы по биатлону. Об этом стало известно только что. Международный союз биатлонистов экстренно искал замену эстонскому городу Отепя, где должен был пройти континентальный форум, из-за отсутствия снега. Накануне инспектор IBU Арне Айдем лично проверил ситуацию в спорткомплексе под Минском и отправил соответствующий отчет в Международный союз биатлонистов. И вот сейчас решение положительное. В Раубичах снег заготавливали и продолжают заготавливать в любой удобный температурный момент.

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