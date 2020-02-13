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Раубичи примут чемпионат Европы — 2020 по биатлону

13.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Раубичи примут чемпионат Европы — 2020 по биатлону

Беларусь примет чемпионат Европы по биатлону. Об этом стало известно только что. Международный союз биатлонистов экстренно искал замену эстонскому городу Отепя, где должен был пройти континентальный форум, из-за отсутствия снега. Накануне инспектор IBU Арне Айдем лично проверил ситуацию в спорткомплексе под Минском и отправил соответствующий отчет в Международный союз биатлонистов. И вот сейчас решение положительное. В Раубичах снег заготавливали и продолжают заготавливать в любой удобный температурный момент. 

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Беларусь примет чемпионат Европы по биатлону. Об этом стало известно только что. Международный союз биатлонистов экстренно искал замену эстонскому городу Отепя,...
 
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