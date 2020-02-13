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Раубичи примут чемпионат Европы — 2020 по биатлону
13.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Беларусь примет чемпионат Европы по биатлону. Об этом стало известно только что. Международный союз биатлонистов экстренно искал замену эстонскому городу Отепя, где должен был пройти континентальный форум, из-за отсутствия снега. Накануне инспектор IBU Арне Айдем лично проверил ситуацию в спорткомплексе под Минском и отправил соответствующий отчет в Международный союз биатлонистов. И вот сейчас решение положительное. В Раубичах снег заготавливали и продолжают заготавливать в любой удобный температурный момент.
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Беларусь примет чемпионат Европы по биатлону. Об этом стало известно только что. Международный союз биатлонистов экстренно искал замену эстонскому городу Отепя,...
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