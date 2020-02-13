Умер советский разведчик Алексей Ботян

Скончался советский разведчик, Герой России Алексей Ботян. Информацию о его кончине подтвердил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки РФ Сергей Иванов, сообщает РИА Новости .

В минувший понедельник, 10 февраля, разведчику исполнилось 103 года.

Алексей Ботян родился еще в Российской империи в крестьянской семье. Его родное село вошло в состав Польши. Советское гражданство Ботян получил незадолго до начала Великой Отечественной войны. Он принимал участие в обороне Москвы, в 1942 прошел спецподготовку по минному и партизанскому делу. В 1943 участвовал в уничтожении каналов связи в тылу противника.

Вместе с партизанами из группы «Олимп» Ботян вел боевые действия на Украине, в Белоруссии, Польше и Чехословакии. Зимой 1945-го принимал участие в освобождении Кракова. После войны Ботян продолжил работать во внешней разведке. Позже он помогал создавать спецназ внешней разведки КГБ СССР «Вымпел». В мае 2007 года разведчику за операцию по спасению Кракова было присвоено звание Героя России.

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