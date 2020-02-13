«Не хочу сгореть заживо!» Кто и зачем уничтожил Дрезден в феврале 1945-го?

Источник материала: Аргументы и факты

История бомбардировки Дрездена остается одной из самых мрачных страниц Второй мировой войны. Разрушение целого города не попало в список военных преступлений, пожалуй, только по одной причине — оно было дело рук победителей.

Военнопленный Воннегут свидетельствует

«На главных магистралях, ведущих в город, стояли заграждения. Немецкому населению запрещалось идти дальше. Им не разрешалось производить раскопки на Луне. А военнопленных из многих стран собрали в то утро в определенном месте, в Дрездене. Было решено отсюда начать раскопки. И раскопки начались... Копали сразу во многих местах. Никто не знал, что там окажется. Часто они ни до чего не докапывались — упирались в мостовую или в огромные глыбы, которые нельзя было сдвинуть. Никакой техники не было. Даже лошади, мулы или быки не могли пройти по лунной поверхности... Немецкий солдат с фонарем спустился в темноту и долго не выходил. Когда он наконец вернулся, он сказал старшему, стоявшему у края ямы, что там, внизу, десятки трупов. Они сидели на скамьях. Повреждений видно не было... Старший сказал, что надо расширить проход в настиле и спустить вниз лестницу, чтобы можно было вынести тела. Так была заложена первая шахта по добыче трупов в Дрездене. Постепенно такие шахты стали насчитываться сотнями. Сначала трупы не пахли, и шахты походили на музеи восковых фигур. Но потом трупы стали загнивать, расползаться, и вонь походила на запах роз и горчичного газа...».

Американский писатель Курт Воннегут пережил бомбардировку Дрездена в качестве военнопленного. Рядового 423-го пехотного полка 106-й пехотной дивизии взяли в плен в декабре 1944 года. Пленных американцев в Дрездене использовали как рабочих, запирая на ночь на скотобойне. В подвале для хранения туш Воннегут и его товарищи чудом пережили удар англо-американский авиации. После завершения налетов будущий писатель был одним из тех, кто разбирал руины и убирал трупы погибших.

Спустя четверть века пережитое он опишет в одной из своих самых известных книг — «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей». И в те времена, когда Воннегут писал свою книгу, и сейчас в США не любят вспоминать о тех событиях. Если и говорят, то сразу напоминают о преступлениях, совершенных нацистами, и с жаром доказывают, что удар по Дрездену ничем не отличался от других бомбежек.

«Нанести удар противнику там, где он почувствует его сильнее всего»

В декабре 1944 года командование вермахта предприняло одну из последних попыток переломить ситуацию на Западном фронте. В результате мощного удара в Арденнах немецкие войска отбросили англо-американские силы на 80 км, захватив в плен около 30 000 человек.

В начале января 1945 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль обратился с письмом к Иосифу Сталину, в котором говорилось: «На Западе идут очень тяжелые бои... Я буду благодарен, если вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января...»

12 января советские войска начали Висло-Одерскую наступательную операцию, которая исключила для немцев возможность переброски резервов на Западный фронт. Спустя две недели британская разведка доложила Черчиллю: наступление Красной Армии развивается успешно, и это может существенно приблизить завершение войны. Английские аналитики рекомендовали помочь русским ударами стратегической авиации союзников по гитлеровским тылам и отступающим частям.

Черчилль дал «добро» на осуществление подобных ударов, а непосредственные цели предстоящих бомбардировок британские и советские военные обсуждали во время Ялтинской конференции. Советскую сторону интересовали удары по нефтеперерабатывающим и оборонным предприятиям, а также по военным целям в Берлине и Лейпциге. Но заместитель начальника штаба ВВС Великобритании Норман Боттомли внес в этот список Дрезден. 8 февраля 1945 года Верховная ставка экспедиционных сил союзников в Европе утвердила список целей для предстоящих бомбардировок.

Дрезден, в предыдущий период войны не подвергшийся серьезным разрушениям, являлся седьмым по величине городом Германии, представляя из себя крупный транспортный узел. Удар по нему, по замыслу англо-американского командования, должен был парализовать возможность переброски немецких сил и средств. Однако в меморандуме, который был зачитан пилотам Королевских ВВС, обозначалась и другая мотивация удара: «Целью атаки является нанести удар противнику там, где он почувствует его сильнее всего, позади частично рухнувшего фронта... и заодно показать русским, когда они прибудут в город, на что способны Королевские ВВС».

Советские войска должны были прибыть в Дрезден, поскольку он входил в ранее определенную для Советского Союза оккупационную зону. Из-за отсутствия в городе крупных воинских частей и оружейных производств Дрезден не располагал силами ПВО, способными отразить массированные удары авиации союзников.

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Огненный смерч

Около 22 часов 13 февраля 1945 года к Дрездену подошли бомбардировщики 5-й группой Королевских ВВС. В 22:13 244 тяжёлых бомбардировщика «Ланкастер», составлявшие первую волну атаки, обрушили на город фугасные бомбы.

Тактика бомбардировок англо-американских сил строилась по следующей схеме: после удара фугасными бомбами вторая волна бомбардировщиков проводила атаку зажигательными боеприпасами, что провоцировало возникновения так называемого «огненного смерча». Третья волна бомбардировки проводилась в тот момент, когда на земле пожарные и военные пытались справиться с огнем.

В атаке, осуществленной между 22:13 и 22:22, было задействовано 805 самолетов, сбросивших на город 1478 тонн фугасных и 1182 тонны зажигательных бомб. Три часа спустя атака на Дрезден повторилась 529 «Ланкастеров» сбросили 1800 тонн бомб между 01:21 и 01:45. Днем 14 февраля к атаке на город подключились 311 американских бомбардировщиков Boeing B-17 Flying Fortress. В период между 12:17 и 12:30 было сброшена 771 тонна бомб. Еще 466 тонн бомб было сброшено на город 15 февраля.

Английский историк Дэвид Ирвинг пишет: «Образовавшийся огненный смерч, судя по обследованию, поглотил более 75 процентов территории разрушений... Гигантские деревья были вырваны с корнем или наполовину сломлены. Толпы спасавшихся бегством людей были неожиданно подхвачены торнадо, их протащило по улицам и швырнуло прямо в огонь; сорванные крыши и мебель... были выброшены в центр полыхающей старой части города».

Один из британских летчиков, участвовавших в налете, вспоминал: «Я бросил взгляд вниз, когда бомбы падали, и своими глазами увидел шокирующую панораму города, полыхающего от одного конца до другого. Виден был густой дым, относимый ветром от Дрездена. Открывалась панорама ярко сверкавшего города. Первой реакцией была потрясшая меня мысль о совпадении происходившей внизу бойни с предостережениями евангелистов на проповедях перед войной».





Обгоревшие трупы погибших жителей. Фото из немецких архивов, февраль 1945 г. Фото: Commons.wikimedia.org / German Federal Archives

«Они или превращались в пепел, или расплавлялись...»

Из воспоминаний жительницы Дрездена Маргарет Фрейер: «Всё вокруг превратилось в сплошной ад. Я вижу женщину — она до сих пор у меня перед глазами. В её руках свёрток. Это ребёнок. Она бежит, падает, и младенец, описав дугу, исчезает в пламени. Внезапно прямо передо мной возникают двое. Они кричат, машут руками, и вдруг, к ужасу моему, я вижу, как один за другим эти люди падают на землю... Они теряют сознание и превращаются в золу. Безумный страх охватывает меня, и я все время повторяю: „Не хочу сгореть заживо!“ Не знаю, сколько ещё людей попались на моем пути. Я знаю только одно: я не должна сгореть».

Подвалы, использовавшиеся для укрытия, не спасали. Только в подвальных помещениях Центрального вокзала, где к началу бомбардировки находились около 2000 человек, около 100 человек сгорели заживо, еще около 500 задохнулись в дыму.

Из воспоминаний начальника пожарно-спасательного отряда Дрездена: «В начале второй атаки многие ещё теснились в тоннелях и подвалах, ожидая конца пожаров... Детонация ударила по стёклам подвалов. К грохоту взрывов примешивался какой-то новый, странный звук, который становился всё глуше и глуше. Что-то напоминающее гул водопада — это бил вой смерча, начавшегося в городе. Многие, находившиеся в подземных убежищах мгновенно сгорали, как только окружающий жар вдруг резко увеличивался. Они или превращались в пепел, или расплавлялись...»

ВВС США, опираясь в своих отчетах на данные британской разведки, подводили итоги: «Серьёзно повреждено 23% промышленных зданий и 56% непромышленных зданий (не считая жилых). Из общего числа жилых зданий 78 тысяч считаются разрушенными, 27,7 тысяч считаются непригодными для жилья, но поддающимися ремонту, 64,5 тысяч — получившими небольшие повреждения и поддающимися ремонту. Более поздняя оценка показывает, что 80% городских зданий подверглись разрушениям различной степени и 50% жилых зданий было уничтожено или серьёзно повреждено».

Полиция Дрездена в своих отчетах сообщала о разрушении в ходе налетов 12 тысяч зданий. В документах говорилось: разрушены 24 банка, 26 зданий страховых компаний, 31 торговая лавка, 6470 магазинов, 640 складов, 256 торговых залов, 31 гостиница, 26 трактиров, 63 административных здания, 3 театра, 18 кинотеатров, 11 церквей, 60 часовен, 50 культурно-исторических зданий, 19 больниц (включая вспомогательные и частные клиники), 39 школ, 5 консульств, 1 зоологический сад, 1 водопроводная станция, 1 железнодорожное депо, 19 почтамтов, 4 трамвайных депо, 19 судов и барж».





Вид разрушений. Фото из немецких архивов, 1945 г. Фото: Commons.wikimedia.org / German Federal Archives

Вопрос о числе жертв

Бомбардировка Дрездена была использована министром пропаганды Третьего Рейха Йозефом Геббельсом для последней масштабной акции. Немецкие СМИ писали о «варварском преступлении» союзников, говоря о том, что жертвами налетов стали около 200 тысяч мирных жителей.

Спустя годы после войны бомбардировка Дрездена станет излюбленной темой германских неонацистов, которые будут не только опираться на данные Геббельса, но и пойдут еще дальше, заявляя, что число жертв действительности приближается к 1 миллиону. Самые рьяные наци даже приравнивают истребление жителей Дрездена к Холокосту.

Точных сведений о том, сколько в действительности погибло людей, нет до сих пор. В СССР начиная с 1960-х годов придерживались верхней планки, фигурировавшей в работах некоторых американских и английских историков, — 135 тысяч человек. В 2008 году комиссия немецких историков объявила, что в действительности жертвами бомбардировок стали от 18 до 25 тысяч жителей Дрездена. Правда, стоит учесть, что исследование это было заказано городскими властями Дрездена с целью осадить неонацистов, на своих сборищах заявлявших о 500 000–1 000 000 жертв.

Курт Воннегут, лично разбиравший завалы Дрездена, полагал, что во время бомбардировок погибли больше 200 000 человек.

Восстановление исторического центра Дрездена велось в течение 40 лет, то есть весь период существования Германской Демократической Республики. Но не хватило ни этого времени, ни тридцати лет после восстановления Германии — работы ведутся по сей день.





Памятник «Фрауэнкирхе». Автор Рольф ван Мелис, июнь 1970 г. Фото: Commons.wikimedia.org / Rolf van Melis

Акция устрашения

Самый главный вопрос, на который нет ответа: «Зачем?» Да, гитлеровские бомбардировки превращали города в руины, но стоило ли действовать в ответ подобными же методами?

Советский Союз пострадал от гитлеровцев значительно больше западных союзников. Моральное право мстить за сотни разрушенных городов, тысячи разоренных сел у солдат и офицеров Красной Армии было. Но вот парадокс — ничего подобного разрушению Дрездена советская авиация не осуществляла. Немецкий город с его жителями стерли с лица земли те, кто не видел и десятой доли горя, выпавшей на долю советского народа.

И здесь самое время вспомнить слова из меморандума, зачитанного английским летчикам — «заодно показать русским». Бомбардировка Дрездена была акцией устрашения, направленной не на немцев, а на тот момент еще союзников, в которых многие западные политики и военачальники уже видели следующих врагов.

Спустя несколько месяцев такой же акцией устрашения русских в исполнении США станут атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки