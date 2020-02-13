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Макей: нельзя взять Беларусь и перенести в какое-то другое, более комфортное место
13.02.2020 14:35 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Об этом сегодня заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам переговоров с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.
Журналисты поинтересовались у главы белорусского МИД, может ли Беларусь уйти из-под российского влияния, и какую роль в этом может сыграть Швейцария, пишет
«Беларусь, как и Швейцария, не может выйти из сферы чьих-то интересов, из сферы интересов больших соседей, – ответил Владимир Макей. – К сожалению, нельзя взять Беларусь и Швейцарию и перенести в какое-то другое, более комфортное место».
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Об этом сегодня заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам переговоров с главой Федерального департамента иностранных дел...
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