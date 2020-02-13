Макей: нельзя взять Беларусь и перенести в какое-то другое, более комфортное место

Источник материала: Ежедневник





Об этом сегодня заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам переговоров с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.

Журналисты поинтересовались у главы белорусского МИД, может ли Беларусь уйти из-под российского влияния, и какую роль в этом может сыграть Швейцария, пишет БЕЛТА .

«Беларусь, как и Швейцария, не может выйти из сферы чьих-то интересов, из сферы интересов больших соседей, – ответил Владимир Макей. – К сожалению, нельзя взять Беларусь и Швейцарию и перенести в какое-то другое, более комфортное место».

