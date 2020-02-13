ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Зеленко: планируем в восьмёрку сильнейших команд попасть на ОИ в Токио

13.02.2020 17:08 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Ратомке стартовал чемпионат Беларуси по конному троеборью в помещении, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Зеленко: планируем в восьмёрку сильнейших команд попасть на ОИ в Токио

Спортсмены разыграют награды в четырех видах программы, в том числе и олимпийской. В ней после первого вида манежной езды, лидирует Диана Крюкова Гленвиле.

Александр Зеленко: планируем в восьмёрку сильнейших команд попасть на ОИ в Токио

В конном спорте у нас завоевано три олимпийские лицензии, но они не именные. По правилам международной федерации на главные летние старты четырехлетия допускаются только два спортсмена. На поездку в Токио претендуют Марина Иванова, Александр Фомин и Александр Зеленко.

Александр Зеленко: планируем в восьмёрку сильнейших команд попасть на ОИ в Токио

Александр Зеленко, участник турнира:
Рассчитываем, что два человека полетят однозначно на Олимпийские игры.

Хотелось бы, конечно, втроем. Потому что трое поедут, если нам повезет. Мы в листе ожидания по командному зачету вторые идем. Может быть, какая-то страна откажется – все-таки это Токио, далеко и жарко. У людей частные лошади, они их берегут.

Рассчитываем на командную лицензию. Командной лицензией будет проще все это сделать. Планируем где-то в восьмерку сильнейших команд попасть.

Александр Зеленко: планируем в восьмёрку сильнейших команд попасть на ОИ в Токио

Во второй соревновательный день участники чемпионата страны продолжают манежную езду. В промежуточном протоколе лидирует Александр Фоминов на Кардене.

Александр Зеленко: планируем в восьмёрку сильнейших команд попасть на ОИ в Токио

В программе пятницы, 14 февраля, значится конкур. В заключительный день состоится кросс в помещении, после чего определятся победители и призеры во всех четырех видах программы.

Александр Зеленко: планируем в восьмёрку сильнейших команд попасть на ОИ в Токио

Люди в материале: Александр Зеленко
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Ратомке стартовал чемпионат Беларуси по конному троеборью в помещении, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Спортсмены разыграют награды в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Альховик: «Качество медицинской службы в Вооружённых силах позволяет выполнить все задачи, которые на неё возложены»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика