В Беларуси планируют внести изменения в государственный герб: его сделают более миролюбивым

Источник материала: Ежедневник





В Беларуси планируют внести изменения в государственный герб, чтобы привести изображения на нем в соответствие с "миролюбивым содержанием" государства.

"Подготовлен проект закона, который корректирует законодательство о государственных символах. Связано это с тем, что возникали вопросы к изображению государственного герба", - сообщил министр юстиции республики Олег Слижевский на пресс-конференции в Минске, пишет interfax.by .

Он рассказал, что геральдический совет при президенте провел оценку действующей символики, и пришел к выводу, что изображение герба нуждается "в совершенствовании".

В качестве примера он привел изображение звезды на гербе, которая имеет четкие грани в своем исполнении. "В геральдике есть общепризнанные подходы, согласно которым для разных случаев символика может нести иное смысловое значение. В том виде, в котором сегодня на государственном гербе исполнена звезда, с этими четкими гранями, она больше применяется в милитаризованной символике и носит несколько воинственный характер", - заметил Слижевский.

Вместе с тем, подчеркнул глава Минюста, Беларусь безусловно "миролюбивое государство, которое сохраняет нейтралитет и ни в коем случае ни в каких ситуациях не рассматривает агрессию как способ своей политики".

"Поэтому необходимо в основном государственном символе привести эту часть символа в соответствие с миролюбивым содержанием нашего государства", - констатировал Слижевский.

Корректировке также планируется подвергнуть изображение земного шара на гербе. "То, как исполнены на нем параллели и меридианы (….) В таком выпуклом изображении складывается ощущение, что они находятся как бы над самим земным шаром, и он получается помещен в некую клетку", - заметил министр.

"Такие нюансы вызывают не всегда правильные ассоциации и, безусловно, подлежат приведению к тому, чтобы герб был исполнен идеально и воспринимался позитивно", - резюмировал Слижевский.