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Альховик: «Качество медицинской службы в Вооружённых силах позволяет выполнить все задачи, которые на неё возложены»
Источник материала: СТВ
Срочную службу в армии обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Дмитрий Альховик, начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Республики Беларусь, полковник медицинской службы:
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Альховик: «Качество медицинской службы в Вооружённых силах позволяет выполнить все задачи, которые на неё возложены»
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