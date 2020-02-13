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Альховик: «Качество медицинской службы в Вооружённых силах позволяет выполнить все задачи, которые на неё возложены»

13.02.2020 17:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Те, кто выпускается, начиная с февраля, подлежат весеннему призыву»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Качество медицинской службы в Вооружённых силах?

Дмитрий Альховик, начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Республики Беларусь, полковник медицинской службы:
Качество медицинской службы в Вооружённых силах на сегодняшний день позволяет выполнить все задачи, которые на неё возложены в полной мере. Медицинская служба в Вооружённых силах – она немного особенная, она отличается от гражданского здравоохранения. Мы привыкли, что доктор – он, в первую очередь, человек, который лечит заболевание. А в Вооружённых силах это не совсем так. В первую очередь, задача медицинской службы – это профилактика и подготовка обучения личного состава приёмам оказания первой помощи и контроль за бытом и повседневной деятельностью. Да, лечебный процесс занимает очень большую долю в работе медицинской службы. Но сказать, главный он или нет, однозначно нельзя. На сегодняшний день медицинская служба – это больше 2 тысяч коек, на которых можем лечить военнослужащих, заниматься диагностикой. Это современное медицинское оборудование, это подготовленные специалисты, это люди, которые, действительно, являются профессионалами своего дела.

Альховик: «Качество медицинской службы в Вооружённых силах позволяет выполнить все задачи, которые на неё возложены»

Люди в материале: Дмитрий Альховик
 
 
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Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира». «Те, кто выпускается, начиная с февраля, подлежат весеннему призыву» Игорь Марзалюк, ведущий...
 
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