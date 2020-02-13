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Посылка с бомбой обнаружена в Нидерландах
Источник материала: СТВ
Новости Нидерландов. В городе Лёсден обнаружена посылка со взрывчаткой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За последние дни это уже второй подобный случай. Накануне в Амстердаме и Керкраде взорвались две посылки с бомбами. По данным полиции, отправитель требовал сумму в биткоинах. Правоохранители выясняют, есть ли связь между инцидентами.
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Новости Нидерландов. В городе Лёсден обнаружена посылка со взрывчаткой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пакет отправлен в адрес компании, которая...
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