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Посылка с бомбой обнаружена в Нидерландах

13.02.2020 16:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Нидерландов. В городе Лёсден обнаружена посылка со взрывчаткой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посылка с бомбой обнаружена в Нидерландах


Пакет отправлен в адрес компании, которая занимается платёжными операциями. Бомбу удалось обезвредить. Никто не пострадал.

Посылка с бомбой обнаружена в Нидерландах

За последние дни это уже второй подобный случай. Накануне в Амстердаме и Керкраде взорвались две посылки с бомбами. По данным полиции, отправитель требовал сумму в биткоинах. Правоохранители выясняют, есть ли связь между инцидентами. 

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Новости Нидерландов. В городе Лёсден обнаружена посылка со взрывчаткой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пакет отправлен в адрес компании, которая...
 
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