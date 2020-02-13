Посылка с бомбой обнаружена в Нидерландах

Источник материала: СТВ

Новости Нидерландов. В городе Лёсден обнаружена посылка со взрывчаткой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.







Пакет отправлен в адрес компании, которая занимается платёжными операциями. Бомбу удалось обезвредить. Никто не пострадал.





За последние дни это уже второй подобный случай. Накануне в Амстердаме и Керкраде взорвались две посылки с бомбами. По данным полиции, отправитель требовал сумму в биткоинах. Правоохранители выясняют, есть ли связь между инцидентами.