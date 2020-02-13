Hyundai и американский стартап Canoo разработают модульную платформу для электромобилей

Источник материала: Tut.by

Концерн Hyundai (в него входит также KIA) и компания Canoo из Лос-Анджелеса договорились о совместной разработке платформы, которая ляжет в основу будущих электромобилей корейского автогиганта.





В рамках партнерства калифорнийский стартап, образованный бывшими сотрудниками BMW, предоставит свои инженерные услуги для разработки новой масштабируемой электрической архитектуры. Прошлой осенью фирма показала семиместный минивэн, серийное производство которого запланировано на 2021 год. Создан он на базе платформы-скейтборда собственной разработки Canoo — ее главной особенностью является компактная компоновка основных узлов и агрегатов электромобиля.

В Hyundai Motor Group рассчитывают, что новая электрическая платформа с использованием наработок Canoo позволит упростить и стандартизировать процесс разработки будущих электрокаров, что приведет к сокращению стоимости конечного продукта для покупателей.

До 2025 года Hyundai инвестирует в электрификацию и технологии мобильности будущего около 52 миллиардов долларов (25 миллиардов из которых вложит непосредственно KIA).