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Минэнерго: в Беларуси снижается потребление природного газа

13.02.2020 16:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси снижается потребление природного газа. 99% по итогам 2019 года к уровню 2018-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Такие цифры 13 февраля сообщили в Министерстве энергетики. Ведомство подвело итоги работы отрасли.

Минэнерго: в Беларуси снижается потребление природного газа

В 2019-м завершились работы по реконструкции Гродненской и Могилёвской ТЭЦ, начала работу подстанция «Металлургическая», после модернизации запустили и подстанцию «Минск-Северная». В отрасли активно работали и над внедрением современных технологий, что даёт хороший экономический эффект. Сэкономленные по году 144 миллиона рублей позволили увеличить зарплату по отрасли на 8,4%. 

Минэнерго: в Беларуси снижается потребление природного газа

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
Приоритетная задача это строительство и ввод в эксплуатацию атомной электростанции и реализация мероприятий по интеграции АЭС в энергосистему и экономику страны. В рамках интеграции уже в 2019 году был первый проект реализован –это строительство 10-мегаваттного электрокотла в Костюковичах. Это один из 19-ти объектов, которые должны быть реализованы. Всего должно быть построено 836 мегаватт электрокотлов, и в 2020 году все эти объекты будут введены в эксплуатацию.

Минэнерго: в Беларуси снижается потребление природного газа

На особом контроле – и повышение качества оказания услуг по энерго- и газоснабжению населения.

Люди в материале: Виктор Каранкевич
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси снижается потребление природного газа. 99% по итогам 2019 года к уровню 2018-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    Такие...
 
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