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Минэнерго: в Беларуси снижается потребление природного газа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси снижается потребление природного газа. 99% по итогам 2019 года к уровню 2018-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такие цифры 13 февраля сообщили в Министерстве энергетики. Ведомство подвело итоги работы отрасли.
В 2019-м завершились работы по реконструкции Гродненской и Могилёвской ТЭЦ, начала работу подстанция «Металлургическая», после модернизации запустили и подстанцию «Минск-Северная». В отрасли активно работали и над внедрением современных технологий, что даёт хороший экономический эффект. Сэкономленные по году 144 миллиона рублей позволили увеличить зарплату по отрасли на 8,4%.
Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
На особом контроле – и повышение качества оказания услуг по энерго- и газоснабжению населения.
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Новости Беларуси. В Беларуси снижается потребление природного газа. 99% по итогам 2019 года к уровню 2018-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие...
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