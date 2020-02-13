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Лукашенко назвал Беларусь «восточной Швейцарией», потому что в Минск приехали шведы. И теперь это мем

13.02.2020 18:08 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 13 февраля (за сутки до Дня святого Валентина!) Александр Лукашенко встретился со швейцарской делегацией, которая прилетела в Минск с визитом. Президент Беларуси пообщался с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом. И, как это часто бывает, когда в нашу страну приезжают иностранные высокопоставленные чиновники, – беларуское стало общим. Лукашенко назвал Беларусь восточной Швейцарией.

«Часто, когда говорят о Беларуси, говорят, что это восточная Швейцария. Я абсолютно не возражаю против такого определения, потому что Швейцария такой благоприятный статус в мире заслужила благодаря своей политике, постоянному нейтралитету и очень большой порядочности во взаимоотношениях с другими государствами», – сказал президент.

Справедливости ради Лукашенко заметил, что между Швейцарией и Беларусью есть небольшие отличия: например, в ландшафте. И это грустно: в Беларуси нет гор, а значит, привлекательных для туристов горнолыжных курортов. Такая простая арифметика. В свою очередь Кассис заверил, что не обижается, когда Беларусь сравнивают со Швейцарией: «Для нас это большая честь, что Швейцария служит примером для Беларуси. И количество населения схожее, и мы окружены соседями, в том числе крупными [странами], и большое культурное разнообразие в Беларуси и Швейцарии. <...> Мы находимся в похожей геополитической ситуации». Спустя пару часов в Минске открылось посольство Швейцарии.

Меж тем цитата Лукашенко породила пару искрометных мемов:

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 13 февраля (за сутки до Дня святого Валентина!) Александр Лукашенко встретился со швейцарской делегацией, которая прилетела в Минск с визитом. Президент...
 
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