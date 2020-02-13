|
«Минсктранс»: «Планируем ввести единый проездной документ на автобус, троллейбус, трамвай и электробус»
Источник материала: СТВ
Есть ли в планах «Минсктранса» введение единого проездного на метро и на общественный наземный транспорт, мы спросили в программе
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Минсктранс»: «Планируем ввести единый проездной документ на автобус, троллейбус, трамвай и электробус»
Есть ли в планах «Минсктранса» введение единого проездного на метро и на общественный наземный транспорт, мы спросили в программе «Большой город» заместителя...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)