В Барановичах после реконструкции открылась детская поликлиника

Источник материала: Виртуальный Брест

Обновленное и модернизированное здание филиала городской детской поликлиники на улице Тельмана открылось 13 февраля. Уже в этот день первые пациенты смогли посетить своих участковых педиатров. С пятницы, 14 февраля, поликлиника начнет работать в обычном режиме.







На тожественной церемонии открытия педиатрического отделения присутствовали Юрий Громаковский, председатель Барановичского исполнительного комитета, председатель городского Совета депутатов Григорий Кособуцкий, представители здравоохранения, депутатского корпуса.

– Капитальный ремонт с модернизацией филиала детской поликлиники стал частью реализации комплексного плана развития нашего города. Это очень важный объект, особенно для жителей Восточного микрорайона, – отметил Юрий Громаковский. – Теперь здесь созданы современные и комфортные условия для приема детей, приобретено и установлено новое современное медицинское оборудование. Сегодня персонал и всех жителей Восточного микрорайона мы поздравляем с этим значимым событием. Хочется пожелать врачам успехов в работе, а деткам приходить сюда только в профилактических целях.



О том, как шла реконструкция здания, сколько времени ушло на основные работы и что за это время было сделано, рассказала Эльмира Богданович, главный врач Барановичской городской детской больницы:



– Ремонт продолжался в течение пяти месяцев. За это время в здании отремонтировали кровлю, провели тепловую реабилитацию фасада, заменили наружную отделку. – Здание оснащено пожарной сигнализацией, здесь заменили окна и двери, полностью обновили мебель. Кроме этого, была благоустроена прилегающая к зданию территория. Рядом появилась автомобильная стоянка, рассчитанная на 14 парковочных мест, скамейка. Проектом было предусмотрено также оборудование колясочной для удобства родителей самых маленьких пациентов. Прием посетителей, как и прежде, будет осуществляться в трех кабинетах, которые теперь оснащены всем необходимым для работы. Помимо привычных атрибутов – весов, ростомеров – в каждом из них установлены компьютеры, благодаря чему врачи смогут выписывать пациентам электронные рецепты на лекарственные средства.

Модернизация выполнялась с учетом требований безбарьерной среды: к зданию ведет не только пологая лестница, но и пандус; санузел в помещении теперь также соответствует потребностям людей с ограниченными возможностями.



Проведенная реконструкция улучшит не только качество приема пациентов, но и условия труда медицинского персонала. Для сотрудников педиатрического отделения обновили и переоснастили помещение ординаторской: у каждого из членов коллектива появился личный шкаф для переодевания. Кроме того, в здании оборудовали специальное помещение для приема пищи.



Переоснащение провели также в процедурном кабинете. Здесь появились проточные водонагреватели, которые позволят избежать неудобств, возникающих во время отключения горячей воды. Важным новшеством стала также установка кондиционеров, которые сделают более комфортным обслуживание пациентов процедурного кабинета в жаркое время года. К слову, в фойе поликлиники установили бактерицидные рециркуляторы воздуха, что позволит избежать повторного заражения детей, которые пришли на прием после выздоровления и встретились с только что заболевшими пациентами. Кроме этого, для больных деток в поликлинике предусмотрен отдельный вход и кабинет предварительного осмотра.



По достоинству оценить изменения, произошедшие в отделении, уже смогли врачи-педиатры, которые отметили не только разительные внешние изменения, но и существенное техническое переоснащение.



– Наше отделение стало не только светлее, ярче и привлекательнее, оно теперь более функционально для нашей работы, а значит, и качество медицинской помощи детям тоже улучшится, – говорит Наталья Рубцевич, участковый врач-педиатр. – Работать в таких условиях, конечно, станет приятнее, проще и эффективнее. Надеюсь, что теперь даже те детки, которые раньше боялись посещать врача, будут приходить к нам на прием без страха. Я считаю очень важным, что в последнее время большое внимание уделяется сфере здравоохранения, улучшению качества медицинской помощи, условий труда и его оплаты. К слову, после введения новой системы начисления заработной платы она у нас не снизилась, даже с учетом того, что в январе было много выходных дней.

Своими впечатлениями и эмоциями от обновленного здания педиатрического отделения поделились также молодые мамы, которые будут приводить сюда детей.



– Я выросла в Восточном микрорайоне, и сама была пациентом этой поликлиники, а сейчас здесь наблюдаются мои детки, – говорит Юлия Гордеенкова, мама четверых малышей. – Район с каждым годом расширялся, маленьких детей становилось всё больше, но поликлиника оставалась прежней. С годами необходимость реконструкции здания, а также его переоснащения ощущалась всё острее. И вот сегодня мы все стали свидетелями этого радостного для нас события: новое здание распахнуло свои двери. Лично я благодарна руководству города за то, что наши потребности не остались без внимания. Думаю, ко мне присоединятся все жители микрорайона.



– Огромное спасибо администрации города за этот восхитительный, благоухающий ремонт. Очень приятно, что теперь наших деток будут обслуживать в такой красивой поликлинике, – говорит Оксана Копейко, мама семерых детей, которая привела на первый прием дочь Елизавету. – Пусть это будет только начало приятных событий в нашем отделении, а всем его пациентам, родителям и, конечно, врачам хочется пожелать здоровья и всех благ.

Педиатрическое отделения № 5 детской поликлиники по адресу ул. Тельмана, 153 было построено в 1984 году. Капитальный ремонт с реконструкцией здания начался в августе прошлого года. На его проведение из городского бюджета были выделены денежные средства в размере 543 тыс. 210 руб.

К СВЕДЕНИЮ



Педиатрическое отделение оказывает медицинскую помощь 6 тыс. детей и подростков, проживающих в Восточном микрорайоне (улицы Парковая, Тельмана, Фестивальная, Циолковского, Энтузиастов, Освобождения и прилегающие к ним переулки). В микрорайоне ежегодно под наблюдение врачей-педиатров поступает около 300 новорожденных.