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Основатель и руководитель образцового клуба спортивно-бального танца "Виктория" празднует юбилей

13.02.2020 21:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Танец за все время своего существования прошел длинный путь от чинного средневекового менуэта до предельно чувственных современных танцев. Разновидностей этого вида искусства существует великое множество и все они так не похожи друга, но каждый по-своему прекрасен.

Основатель и руководитель образцового клуба спортивно-бального танца "Виктория" празднует юбилей

Спортивно-бальные танцы - это твой пульс, биение твоего сердца, твои чувства и мысли, выраженные в движении. Танцоры двигаются так, будто в них течет сама музыка. Их движения завораживают и вызывают восхищение.

В нашем городе живет человек, для которого танец не просто вид искусства, а целая жизнь. Это Иванов Виктор Владимирович – руководитель образцового клуба спортивно-бального танца "Виктория", судья высшей национальной категории СОО «БРТС».

Основатель и руководитель образцового клуба спортивно-бального танца "Виктория" празднует юбилей

Каждый день своим воспитанникам он показывает мир танца, учит не просто двигаться, а быть вне самого себя, больше, сильнее, красивее.

Воспитанники клуба "Виктория" являются призерами многих республиканских и международных соревнований по спортивно - бальным танцам, участниками городских мероприятий.

Сегодня этот талантливый педагог, великолепный тренер и очень скромный человек отмечает свой 60-летний юбилей.

В этот день воспитанники клуба спортивно-бального танца "Виктория" поздравляют своего тренера с юбилеем и благодарят за труд.

То, что Вы делаете — невероятно красиво и великолепно. Пусть Ваши старания, усилия, стремления, фантазии и вдохновение дарят миру светлые чувства, феерию радости и волшебства. Желаем Вам отменного здоровья и бодрости. Пусть сбудется все, о чем мечтается.

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  Танец за все время своего существования прошел длинный путь от чинного средневекового менуэта до предельно чувственных современных танцев. Разновидностей...
 
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Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
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