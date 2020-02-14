В память о великих земляках

Кленникская сельская библиотека совместно с учителем белорусского языка Натальей Кнышевой провела информационный час «Горжусь своими знаменитыми земляками», посвященный Году малой родины. Учащиеся 7-9-х классов познакомились с содержанием информационных блоков: «Герои Беларуси», «Премия «За духовное возрождение», «День белорусской науки». Школьники ответили на вопросы, рассказали о славных земляках Смолевиччины Н.Никановиче, М.Гончарике, В.Купревиче, спортсменках М.Лобач, А.Кошель.

Путешествие по сказкам Павла Бажова

В Драчковской библиотеке отметили юбилей замечательного уральского писателя Павла Петровича Бажова. В путешествие по его сказкам отправились ученики Драчковской школы. Ребята познакомились с биографией публициста, узнали множество интересных фактов о его жизни и творчестве, прочли один из его сказов «Серебряное копытце». Затем посмотрели мультфильм «Медной горы хозяйка». Свои творческие способности участники мероприятия проявили в игре «Горные мастера», мастеря из пластилина «каменный цветок».

Школьникам — о малой родине

В последних числах января работников городской детской библиотеки встречали учащиеся средней школы №1 им. В.Ф.Купревича. На этот раз с учениками 4 класса был проведен литературно-краеведческий час, посвященный Году малой родины под названием «Аб той зямлі, дзе нарадзіўся». В ходе встречи ребятам напомнили, что такое Родина, что такое малая родина и почему для каждого из нас так важно помнить об этом месте.

Школьники узнали, что символизируют цвета белорусского флага, познакомились с книгой «Смолевичи и окрестности», книгой «Памяць», узнали происхождение названия нашего города.

Виктория КИРБАЙ.