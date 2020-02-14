Мир вокруг нас такой, каким его видим мы, и каким его делают наши поступки. Любое, даже самое незначительное, доброе дело делает мир лучше.

Каждый день все больше людей на собственном опыте убеждаются, что творить добро — очень легко. Нужно всего лишь расширить рамки своего восприятия, жить с любовью в сердце.

Активно включились в «добрую» акцию учреждения образования Смолевичского района. Во всех школах ребята стараются наполнить каждый новый день чем-то полезным. Полезным не для себя — для других. Кто-то делает добро своим одноклассникам, учителям, родителям, а кто-то — людям вовсе не знакомым. Например, учащиеся первой городской школы имени В.Ф. Купревича собрали подарки для малышей, находящихся на лечении в детском отделении УЗ «Смолевичская ЦРБ», они же провели акцию «Вылечим книги». В Озерицкослободской средней школе ребята и педагоги позаботились о птицах, смастерив и развесив кормушки на пришкольной территории. Младшие школьники Плисской средней школы имени В.А. Микулича поведали о своих добрых делах в ярких рисунках.

Одним словом, акция продолжается и собирает все большее количество участников, готовых поделиться добром с другими.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.