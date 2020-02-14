Запланированный рейд обернулся необходимой помощью

Тема перевозки детей-пассажиров не теряет своей актуальности. Именно поэтому в один из январских дней сотрудники отдела ГАИ Смолевичского РОВД решили проверить, как смолевичане перевозят детей и используют ли автокресла.

Корреспондент «КС» вместе с инспекторами ДПС старшими лейтенантами Андреем Касперовичем и Ириной Стрельцовой решили проверить, насколько наши водители-родители законопослушны в плане перевозки пассажиров-детей, и отправились в рейд городу.

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