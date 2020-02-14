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«Не хочется любить по команде, как начальство или Родину». Мужской взгляд на День святого Валентина

14.02.2020 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В торговых центрах от сердечек и пухлых младенцев с луками некуда деться, временно одинокая молодежь с новыми силами ищет себе пару на вечер, а седовласые мужики с пивным животиком нет-нет да купят своей немолодой жене цветочков. Полный искусственного романтизма праздник одним нравится, а других бесит.

(В основном в зависимости от того, как сложилась личная жизнь)

Ну, а нашему колумнисту Александру Зантовичу, как это часто бывает, стало интересно, что же отмечаем.


Серия открыток, подготовленная изданием о науке «Образовач», ко Дню святого Валентина

Предполагается, что святой Валентин — такой реальный исторический персонаж. Он был врачом и священником и тайно женил римских солдат. Не между собой, а с их возлюбленными девушками. Все бы ничего, но тем самым он нарушал приказ императора Клавдия II, который считал, что холостые солдаты лучше сражаются, и вообще в армии бабам не место. Валентина, ясное дело, казнили 14 февраля, отсюда и праздник.

По другой версии Валентин был тайным христианином, который решил обвенчать своих слуг. Так вышло, что их за этим занятием застукали. Поскольку сам Валентин был знатного сословия, его просто пожурили, а слуг решили казнить. Дальше варианты событий разнятся. То ли Валентин пробрался в тюрьму, уговорил стражу обменять жизнь слуг на его собственную и был казнен. То ли он просто отправил им в заточение открытку, первую валентинку. Слепая девочка, которую отправили отнести послание (логично, не правда ли?) прозрела и стала красавицей.

Симпатичные легенды, но, как с любой мифологией, это все не точно.


Серия открыток, подготовленная изданием о науке «Образовач», ко Дню святого Валентина

Зато почти наверняка день всех влюбленных тесно связан с более древним языческим праздником Луперкалии. Суть мероприятия была проста: поддержать рождаемость. Как и любому хорошему вождю, римским императорам вечно не хватало подданных. Смертность была высокой, медицина — ни к черту.

Решением вопроса стал нехитрый ритуал. На Палатинском холме раз в год приносили в жертву молодых коз и собак. Потом — праздничный обед с обильными возлияниями. После чего полоски кожи животных вручались в руки прытким и пьяным молодым людям. Голые парни бегали по Риму и лупили этими плетками встречных женщин. Считалось, что кого огреют, та будет плодородной, как Краснодарский край, а детки будут все как на подбор — тридцать три богатыря. В конце праздника все раздевались и голые, пьяные… расходились по домам. Наверное.


Серия открыток, подготовленная изданием о науке «Образовач», ко Дню святого Валентина

Со временем этот развеселый обычай признали устаревшим и заменили Днем святого Валентина, как поступили и со многими другими языческими праздниками, отменить которые именем партии никак не выходило.

Мы бы с вами и не знали обо всех этих давних делах, если бы не английские поэты и компания Hallmark.

В 14-м веке лирики Туманного Альбиона вспомнили об этом празднике в своих стихах и балладах, придав ему романтики, а в 17-м зародилась традиция обмена тайными любовными посланиями. Кое-где сердечками дело не ограничивалось. Молодые люди тянули бумажки с именами девушек, и на весь день они становились парой. А дальше — как пойдет.


Серия открыток, подготовленная изданием о науке «Образовач», ко Дню святого Валентина

Ну, а компания Hallmark первая додумалась сделать на празднике деньги и в девятнадцатом веке наладила промышленную печать подарочных открыток. С тех пор день всех влюбленных превратился в бизнес, который оценивается в 20 миллиардов долларов в одних только Штатах.

Влюбленные Великобритании, США, Австралии, Европы, Аргентины и других стран шлют друг другу любовные послания, покупают цветы и шоколадки, дарят бижутерию и драгоценности. На Филиппинах даже практикуются массовые свадьбы. Случаи, когда одновременно женятся двести пар — не редкость.

Из англосаксонского мира День святого Валентина потихоньку проник и к нам, на постсоветское пространство, вместе с Хеллоуином, джинсами и кока-колой.


Серия открыток, подготовленная изданием о науке «Образовач», ко Дню святого Валентина

И хотя Валентина католическая церковь в восьмидесятых исключила из списка святых, потому что про него почти ничего не известно, кроме того, что погиб он от усекновения мечом, настоящих романтиков это не остановит.

Праздник-то в итоге отличный! Мне кажется, традиция отправлять валентинки тем, кого ты весь год хотел, но боялся признаться, — это прекрасно. Даже если объект твоей симпатии не догадается, что автор послания именно ты, все равно ей будет приятно. И тебе приятно, что ей приятно.

В общем, всем приятно. Таким нехитрым образом в мире становится чуть больше света.

Точно так же волнительно и забавно получить валентинку мужчине. Слава Богу, движение феминизма окончательно закрепило за женщинами свободу воли. Они тоже порой мечтают о мужчинах, скажем так, в романтическом ключе, а не только о замужестве, как до сих пор думают многие. Поэтому в праздник красивый мужчина вполне может найти под стеклом своего «Порше» валентинку с номером телефона. Но лучше — без.

В этой игре есть своя прелесть, понимаете? Анонимное любовное послание — это многослойное удовольствие. Сначала получил, обрадовался. Потом начинаешь думать, а кто бы это мог быть? Присматриваешься к знакомым, коллегам по цеху и, чем черт не шутит, к начальнице. А вдруг?


Серия открыток, подготовленная изданием о науке «Образовач», ко Дню святого Валентина

И даже если тайный воздыхатель себя никак не обнаружит, все равно греет душу, что хотя бы раз в году тебя кто-то возжелал.

Кого-то 14 февраля раздражает, это понятно. Не хочется любить по команде, как начальство или Родину. Но, с другой стороны, святой Валентин гораздо интереснее «святого Тиндера», у которого ни загадки, ни интриги.

Поэтому предлагаю все-таки отмечать. Цветы, подарки, свидания, открыточки с языческим богом Купидоном вместе с христианскими голубями и штопанными медведями — все это добавляет ярких красок в наши серые будни.

Ищите, встречайтесь, влюбляйтесь, пробуйте, и да пребудет с вами святой Валентин, кем бы он на самом деле ни был.

Мнение автора не совпадает с позицией редакции.

 
 
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Полный искусственного романтизма праздник одним нравится, а других бесит. Ну, а нашему колумнисту Александру Зантовичу, как это часто бывает, стало интересно, что...
 
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