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Заражение новым коронавирусом может грозить трети населения Земли

14.02.2020 08:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заражение коронавирусом COVID-19 может грозить трети населения Земли. Об этом заявил американский ученый, соруководитель Центра статистики инфекционных заболеваний при Университете штата Флорида и эксперт при Всемирной организации здравоохранения Айра Лонджини, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

По словам эксперта, карантины могут только замедлить, но не остановить распространение вируса, так как он проник за пределы Китая еще до их введения. По данным специалиста, каждый инфицированный передает вирус в среднем двум или трем людям. Это может привести к тому, что заражены будут около двух третей населения Земли. Ученый заявляет: даже если будет найден способ вдвое замедлить скорость распространения вируса, есть риск заражения около 30% людей на планете.

Как сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 63,8 тыс. человек, умерли 1380, выздоровели 6723. По данным ведомства, число предполагаемых случаев заболевания составило более 10 тыс. Тесный контакт с инфицированными имели свыше 493 тыс. Почти 178 тыс. находятся под наблюдением врачей.


Как сообщалось, власти Китая 31 декабря 2019 года информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Китайские медики 7 января установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. ВОЗ признала вспышку болезни в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба и присвоила новому коронавирусу официальное название COVID-19.

 
 
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Заражение коронавирусом COVID-19 может грозить трети населения Земли. Об этом заявил американский ученый, соруководитель Центра статистики инфекционных заболеваний...
 
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