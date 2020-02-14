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Молодечненский завод ЖБК присоединят к подобному предприятию в Барановичах
Источник материала: Партизан
Решением наблюдательного совета ОАО «Кричевцементношифер» к филиалу «Барановичский комбинат железобетонных конструкций» присоединяют ещё четыре филиала. Это «Новополоцкжелезобетон», «Молодечножелезобетон», «Рогачёвжелезобетон», «Завод сборного железобетона № 3 г. Витебска»,
– Происходит укрупнение производства и централизация управления, – комментирует факт директор комбината ЖБК Виктор Дичковский. – Вместо бывших филиалов «Кричевцементношифера» будут работать производственные площадки, так же, как бывший завод ЖБИ. Наше предприятие выбрано базовым для подобной реорганизации, пишет
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Решением наблюдательного совета ОАО «Кричевцементношифер» к филиалу «Барановичский комбинат железобетонных конструкций» присоединяют ещё четыре филиала. Это...
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