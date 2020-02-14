Опять тепло – погода в Горках на выходные

Источник материала: Горецкий вестник

Середина февраля, а на улице уже привычная плюсовая температура. Вам понравилась, какой была эта зима?





Завтра, 15 февраля, синоптики обещают −1…+3°С, будет пасмурно.

В воскресенье, 16 февраля, будет по-прежнему пасмурно и тепло, 0…+3°С. А еще довольно ветрено.