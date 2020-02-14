|
Опять тепло – погода в Горках на выходные
14.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Середина февраля, а на улице уже привычная плюсовая температура. Вам понравилась, какой была эта зима?
Завтра, 15 февраля, синоптики обещают −1…+3°С, будет пасмурно.
В воскресенье, 16 февраля, будет по-прежнему пасмурно и тепло, 0…+3°С. А еще довольно ветрено.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Середина февраля, а на улице уже привычная плюсовая температура. Вам понравилась, какой была эта зима? Завтра, 15 февраля, синоптики обещают −1…+3°С, будет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)