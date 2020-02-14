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Опять тепло – погода в Горках на выходные

14.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Середина февраля, а на улице уже привычная плюсовая температура. Вам понравилась, какой была эта зима?

 

Опять тепло – погода в Горках на выходные

 

Завтра, 15 февраля, синоптики обещают −1…+3°С, будет пасмурно.

В воскресенье, 16 февраля, будет по-прежнему пасмурно и тепло, 0…+3°С. А еще довольно ветрено.


 
 
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  Середина февраля, а на улице уже привычная плюсовая температура. Вам понравилась, какой была эта зима?     Завтра, 15 февраля, синоптики обещают −1…+3°С, будет...
 
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