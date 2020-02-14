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Курникова выложила первые фото новорожденного ребенка
Источник материала: Tut.by
Анна Курникова и Энрике Иглесиас
«Мое Солнышко», — подписала фотографии Анна, не уточнив, как зовут малыша. Также, судя по снимкам, Энрике присутствовал при родах их третьего ребенка.
Пара впервые прокомментировала новость, которую
Напомним, что в декабре 2017-го родились первенцы Анны и Энрике — двойняшки Николас и Люси.
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«Мое солнышко», - подписала их она.
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