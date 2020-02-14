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Курникова выложила первые фото новорожденного ребенка

14.02.2020 08:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Анна Курникова и Энрике Иглесиас поделились в Instagram первыми фотографиями новорожденного малыша. Судя по подписи ребенок был рожден 30 января.

«Мое Солнышко», — подписала фотографии Анна, не уточнив, как зовут малыша. Также, судя по снимкам, Энрике присутствовал при родах их третьего ребенка.


instagram.com/annakournikova/

instagram.com/annakournikova/

instagram.com/enriqueiglesias/

Пара впервые прокомментировала новость, которую чуть ранее прессе сообщил брат певца, Хулио Иглесиас — младший.

Напомним, что в декабре 2017-го родились первенцы Анны и Энрике — двойняшки Николас и Люси.

 
Теги: Новости
 
 
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