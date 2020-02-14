Курникова выложила первые фото новорожденного ребенка

Источник материала: Tut.by

Анна Курникова и Энрике Иглесиас поделились в Instagram первыми фотографиями новорожденного малыша. Судя по подписи ребенок был рожден 30 января.

«Мое Солнышко», — подписала фотографии Анна, не уточнив, как зовут малыша. Также, судя по снимкам, Энрике присутствовал при родах их третьего ребенка.



instagram.com/annakournikova/



instagram.com/annakournikova/



instagram.com/enriqueiglesias/

Пара впервые прокомментировала новость, которую чуть ранее прессе сообщил брат певца, Хулио Иглесиас — младший.

Напомним, что в декабре 2017-го родились первенцы Анны и Энрике — двойняшки Николас и Люси.