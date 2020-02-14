Фотофакт: Иглесиас держит своего новорожденного ребенка









Бывшая российская теннисистка Анна Курникова в Instagram выложила фотографию новорожденного ребенка. На ней счастливый отец - испанский певец Энрике Иглесиас.





Как пишут в СМИ, эти трогательные кадры умилили многомиллионную публику. Фанаты поздравляют пару с рождением долгожданного малыша.

Также указана дата рождения малыша - 30 января 2020 года. Напомним, пол новорожденного до сих пор неизвестен.



