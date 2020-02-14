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Фотофакт: Иглесиас держит своего новорожденного ребенка

14.02.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Иглесиас и Курникова опубликовали в социальной сети Instagram фотографии с одинаковыми подписями: Мое солнце.



Бывшая российская теннисистка Анна Курникова в Instagram выложила фотографию новорожденного ребенка. На ней счастливый отец - испанский певец Энрике Иглесиас.

Как пишут в СМИ, эти трогательные кадры умилили многомиллионную публику. Фанаты поздравляют пару с рождением долгожданного малыша.

 Также указана дата рождения малыша - 30 января 2020 года. Напомним, пол новорожденного до сих пор неизвестен.
 
 
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Иглесиас и Курникова опубликовали в социальной сети Instagram фотографии с одинаковыми подписями: Мое солнце.
 
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